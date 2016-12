Supertalentet som sjokkerte alle: Disse bør du følge med på i 2017

Saken oppdateres.

Snart går vi inn i et nytt år, etter det som har vært - må vi si - et litt skuffende 2016, spesielt med tanke på at Norge bare tok fire OL-medaljer, alle bronse.

I et nytt år dukker det gjerne også opp flere nye navn i sportsverdenen. Her har vi laget en oversikt over hvem du må holde et ekstra lite øye med i 2017.

Stjerneskuddet Klæbo

Langrenn er kanskje den idretten Norge dominerer fremfor noen. Men bak Martin Johnsrud Sundby, Petter Northug og de andre landslagsstjernene, er det mange å se opp for. Blant annet Johannes Høsflot Klæbo (20), som allerede har markert seg i verdenscupen.

– Ja, han må man følge med. Så er det selvsagt noen andre der også. Simen Hegstad Krüger (23) har åpnet sesongen bra. Og så er det en som heter Håvard Solås Taugbøl, som har vært uheldig med sykdom i starten av sesongen. Han vil komme utover, sier landslagssjef Vidar Løfshus til Aftenposten.

På kvinnesiden har Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng og Marit Bjørgen dominert så langt denne sesongen.

– Vi håper selvsagt at både Ragnhild Haga og Kari Øyre Slind også slår gjennom i enda større grad. Ellers er det faktisk litt tynt bakom der. På kort sikt kan jeg ikke se de store nye navnene som kommer opp, sier Løfshus.

Vil ta VM-gull på hjemmebane

For syklistene blir 2017 et stort år, med VM på hjemmebane i Bergen. Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff er allerede etablerte syklister i verdenstoppen, men også under de to stjernene gror det godt. Meget godt.

– Vi har Kristoffer Halvorsen (20), som ble verdensmester i U23-klassen i 2016. I den klassen er det flere interessante. Tobias Svendsen Foss (19) og Halvorsen er jeg sikker på kommer til å gjøre det bra, sier sportssjef Hans Falk til Aftenposten.

Til VM er det i aller høyeste grad lov til å ha forventninger. En norsk rytter har vunnet U23-klassen to ganger på de siste tre årene. Først Sven Erik Bystrøm, så nevnte Halvorsen i år.

– Vi sikter på U23-gull på hjemmebane. Vi kan ikke senke forventningene, selv om vi har vunnet to av de tre siste årene. Vi driter i statistikken, sier Falk.

Hoppsporten vil ha en Jansrud eller Svindal

Norge har en tradisjon for å ha hoppere helt i verdenstoppen.

– De fleste hos oss har hatt et lite gjennombrudd og er relativt kjente. Men samtidig er de ikke i nærheten av å ta steget opp mot Aksel Lund Svindal og de der. Det er dit vi vil at de skal, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til Aftenposten.

Bråthen drar frem utøvere som Johann Forfang, Daniel-André Tande og Maren Lundby, som alle er relativt godt kjent for nordmenn.

– Det er utøverne som kan ta steget opp og bli hoppsportens svar på Kjetil Jansrud og Svindal. Bak der blir det så veldig mange igjen, sier Bråthen.

For det gror i norsk hoppsport.

– Vi jobber for at flere og flere skal ta ut mer av potensialet sitt. Det å ta frem vinnertyper som vinner mer enn ti viktige renn i karrieren, har vi ikke klart så ofte. Det er det vi søker etter, men det vokser ikke på trær. Det er der verdien ligger, når man får frem slike, forklarer Bråthen.

Friidrettens elitesatsning mot OL

2016 ble et godt, norsk friidrettsår. Karsten Warholm, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Amalie Iuel tok flere nye norske rekorder, og i tillegg tok Filip og Henrik Ingebrigtsen hver sin medalje (gull og bronse) i EM.

Samtlige av disse er tatt ut på sportssjef Håvard Tjørhoms elitelag på ti personer. Disse satser mot OL i 2020.

– Jeg synes det er vanskelig å peke på noen spesielt, fordi vi har tatt ut et relativt ungt lag og ti personer som vi skal satse på frem mot OL i 2020. Under er det en stor gruppe som er på rekrutteringslandslaget. Der har vi mange talenter og ønsker ikke å peke på noen spesielt i og med at det er unge utøvere, sier Tjørhom til Aftenposten.

En person som er å finne i dette rekruttlaget, er Jakob Ingebrigtsen (16). Etter årets prestasjon der han ble verdensmester i U20-klassen, som den yngste på startsstreken, samt en hel bråte aldersrekorder - vil vi anbefale å ha ham i bakhodet. Han ryktes å bli bedre enn begge brødrene.

Alpinister med stort potensiale

I alpint har Norge jevnt og trutt klart å skape frem verdensenere. Akkurat nå har vi tre av verdens aller beste alpinister i Kjetil Jansrud (vunnet i fire av fem starter denne sesongen), Aksel Lund Svindal og Henrik Kristoffersen. Men bak «de store gutta» gror det godt.

– På herresiden må man se opp for Adrian Sejersted, Bjørnar Neteland og Rasmus Windingstad. Vi har europacupløpere med stort potensiale, men det tar tid å ta skrittet opp fra europacup til verdenscup. Men enkeltresultater kan man forvente i verdenscupen, forklarer sportssjef Claus Ryste overfor Aftenposten.

Det siste året har også Nina Løseth og Ragnhild Mowinckel klart å markere seg internasjonalt.

– Man må også se opp for Maria Tviberg, Mina Holtmann og Kristin Lysdahl. Med flere. Det er også flere jenter i europacupen som har gjort det bra der, men som på herresiden tar det ofte litt tid å etablere seg i verdenscupen, sier Ryste.

