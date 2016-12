Svensk kommentator: - Jeg synes mer synd på Legkov enn Johaug

Saken oppdateres.

Lørdag starter Tour de Ski. Det er et svært reservepreget russisk lag som stiller til åpningsdistansen i Val Müstair.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har nemlig besluttet å utestenge seks russiske løpere, blant dem stjernen Aleksander Legkov. De fem andre er Maksim Vylegzjanin, Aleksej Petukhov, Jevgenij Belov, Jevgenija Sjapovalova og Julija Ivanova.

Utestengelsene får Ludvig Holmberg, sportskommentator i den svenske avisen Expressen, til å stusse. Han skriver i en kommentar at han «synes mer synd på Legkov» enn på Therese Johaug.

Når Aftenposten tar kontakt, forklarer Holmberg poenget sitt:

– Jeg forsøker å se på fakta her. Hva har egentlig Legkov og Co. gjort?

Prøvene skal ha vært merket

De aktuelle russiske utøverne har nemlig ikke avlagt positive dopingprøver.

De ble imidlertid trukket inn i McLaren-avsløringen om systematisk doping i russisk idrett.

I McLaren-rapporten kommer det imidlertid frem at de aktuelle utøvernes urinprøver ble tuklet med under Sotsji-OL. Urinprøvene skal ha vært merket i testlaboratoriet, noe som medførte at manipulasjon var mulig.

Mye er imidlertid uklart. To sentrale spørsmål: Visste Legkov & Co. om spesialbehandlingen de fikk av antidoping-myndighetene? Og har de brukt prestasjonsfremmende midler?

Dette er trolig spørsmål selv ikke FIS kan svare hundre prosent sikkert på. Men likevel nektes altså de russiske løperne å stille.

– Utestenges på urettferdig vis

I sin argumentasjon sammenligner Holmberg altså Legkovs sak med Therese Johaugs dopingutestengelse.

Johaug er utestengt etter å ha testet positivt for det anabole stoffet clostebol. Selv sier den norske skistjernen at hun fikk i seg stoffet gjennom kremen trofodermin. Johaug har hele veien sagt at hun er uskyldig, og hun har fått mye støtte fra spesielt norske langrennsfans.

– Blander man inn følelser i det her, synes jeg det er mer synd på Legkov og russerne, som utestenges på urettferdig vis, enn det er på for eksempel Johaug, som faktisk har testet positivt på et forbudt stoff, sier Holmberg til Aftenposten.

Jann Post har kommentert langrenn for NRK i en årrekke. Han synes det er vanskelig å vurdere Johaug-saken med utstengelsen av Russlands løpere.

– Nei, det kan ikke sammenlignes. Det er to totalt ulike saker, sier Post, og forklarer:

- I Legkovs tilfelle eksisterer det ikke en positiv prøve, men hans navn blir nevnt i sammenheng med systematisk doping. Dopingprøvene hans har blitt tuklet med, men vi vet ikke hvorfor. I Johaugs tilfelle testet hun positivt for et legemiddel som overhodet ikke hjelper henne. Det må selvølgelig straffes, men det er en uheldig sak som er langt unna systematisk doping.

– Garantert juks i russisk langrenn

Uansett går årets Tour de Ski uten 2013-vinner Legkov og 2014- og 2016-vinner Johaug. Et av sesongens store høydepunkt starter opp i en periode der dopingkontroverser har rystet langrennssporten.

Jann Post er usikker på om FIS har gjort rett i å utestenge de seks russiske løperne.

– Det er vanskelig å få total oversikt over situasjonen. Det er ikke tvil om at det har blitt jukset i russisk idrett, og det har garantert vært juks i russisk langrenn. Det er heller ikke sikkert situasjonen er helt lik for de seks utøverne, påpeker Post.

– Står fast på det jeg skrev

I motsetning til Post, er Ludvig Holmberg klokkeklar på at FIS har gjort en feil. Svensken kaller beslutningen om utestengelse for «merkelig».

I en annen kommentar , skrevet i desember, skrev imidlertid Holmberg at han synes det var «ekkelt» å se Aleksander Legkov på pallen under verdenscuphelgen i La Clusaz, all den tid han er nevnt i McLaren-rapporten.

– Har du endret mening?

– Jeg står fast på det jeg skrev tidligere. Jeg vil ikke se noen av russerne i sporet etter å ha lest McLaren-rapporten. Alle er jo mistenkte akkurat nå. Det er feil å utestenge akkurat de seks utøverne basert på manipulerte prøver, som ikke på noen måte beviser at utøverne har skylden, sier Holmberg.

Tour de Ski starter lørdag, med sprint for begge kjønn. Følg prologene her .