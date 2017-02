Svensken kjører VM med sin avdøde kones halskjede

Saken oppdateres.

ST. MORITZ: Tragedien rammet midt på sommeren i fjor.

Den svenske fristilkjøreren Matilda Rapaport var i Chile for å spille inn en skifilm da hun ble tatt av et snøskred. Hun ble funnet og fraktet til sykehus i Santiago, men livet var ikke til å redde . Hun lå fire dager i kunstig koma, og både hennes mamma og ektemann ble fløyet inn og var til stede da hun sovnet inn.

I dag kjører hennes enkemann Mattias Hargin på det svenske laget i lagkonkurransen i VM i alpint. Ifølge Aftonbladet kjører han med sin avdøde kones halskjede på seg.

– Jeg håper det kan bringe litt lykke, forteller han til avisen.

– Vi har et av de beste lagene, og det er en stor sjanse for at vi kan ta en medalje, legger han til.

Hargins aller største seier kom i slalåmen i Kitzbühel for to sesonger siden.

Satset videre

31-åringen fra Stockholm bestemte seg tidlig etter sin kones dødsfall for å satse videre som alpinist. For ham var det en måte å komme seg vekk og gjøre ting han virkelig liker.

– I begynnelsen var jeg redd at jeg skule være litt likegyldig til resultatene, men vinnerinstinktet er der fremdeles, sier Hargin. Samholdet på det svenske landslaget er også noe han trekker frem som gjør hverdagen enklere.

– Jeg er blitt en sterkere person etter det som skjedde, slår han fast til Aftonbladet.

Sverige har et godt lag til tirsdagens lagkonkurranse, men kan også skilte med en god VM-statistikk i øvelsen.

Sverige har vært på pallen i fire av de fem lagkonkurransene som har vært kjørt i VM-historien med to sølv- og to bronsemedaljer. De to siste gangene har Hargin vært på laget.

Nøkterne nordmenn

I motsetning til svenskene, har ikke Norge mye å vise til i lagkonkurransens VM-historie. De første årene klarte ikke Norge engang å stille lag. I forrige VM, i Vail, ble Norge slått ut i kvartfinalen og fikk registrert en femteplass. Det er «all time high».

Norge kan heller ikke stille sitt aller beste lag tirsdag. Ryggen til Nina Løseth tåler ikke mange konkurranser på kort tid, og hun sparer seg til storslalåm og slalåm senere i uken. 27-åringen fra Ålesund viste at hun virkelig behersker denne typen konkurranse (parallellstorslalåm) da hun ble nummer tre i verdenscupen i Stockholm for to uker siden.

På det norske laget kjører Ragnhild Mowinckel, Maren Skjøld, Leif Kristian Haugen og Aleksander Aamodt Kilde. Reserver er Kristin Lysdahl og Bjørnar Neteland.

Aleksander Aamodt Kilde, som slo ut selveste Marcel Hirscher i den nevnte konkurransen i Stockholm, velger å være optimist og mener Norge kan være med i kampen om medaljer.

I første runde er Tsjekkia Norges motstander. Der er Norge stor favoritt. I kvartfinalen venter da sannsynligvis Frankrike som har et sterkt lag. Skulle Norge også vinne den duellen, kan det bli møte med Sverige i semifinalen.

Lagkonkurransen starter kl. 12.