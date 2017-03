Svensken tok VM-gull mens kjæresten ligger i koma. Brast i gråt på TV.

Saken oppdateres.

Rett før jul falt Victor Öhling Norbergs kjæreste Anna Holmlund under skicrosstrening i Innichen i Italia. Hun mistet balansen, fløy framover og falt med hodet først i bakken. Hun ble fløyet til sykehus i bevisstløs tilstand. Fortsatt ligger hun i koma med alvorlige hodeskader.

Etter ulykken var Norberg usikker på om han ville fortsette karrieren, og holdt seg borte fra verdenscupen og trening i lang tid. Tiden brukte han til å sitte ved sykehussengen til kjæresten på Danderyds sykehus i Sverige.

Men lørdag skulle marerittet det svensk-norske landslaget i skicross har opplevd siden den grufulle desemberdagen snu - i alle fall for en liten stund.

Venninnen vant sitt første gull

Først var det finale for kvinnene i spanske Sierra Nevada - en finale Anna Holmlund ville vært favoritt til om ulykken ikke hadde skjedd. Istedet var det lagvenninnen Sandra Näslund, som skulle kjempe for Sveriges ære. Og kampen ble belønnet med VM-gull til Näslund.

Så var det Victor Öhling Norberg som skulle ut i VM-finalen. Og sesongen som har vært et mareritt så langt, ble snudd til VM-gull. Etter løpet var det en tårevåt Norberg som ble intervjuet av svensk tv.

– Det er veldig følelsesmessig. Det kjennes veldig godt, men det er vanskelig å prate. Med tanke på hvordan det har sett ut, har det vært veldig slitsomt, sa han til SVT.

Trodde ikke på gull

Han hadde lite håp om at han skulle klare gullet etter lite trening og ingen konkurranse den siste tiden. ’

– Det er helt sykt. Jeg trodde aldri jeg skulle komme til en finale med tanke hvordan de siste månedene har sett ut. Med tanke på skadene og alt som har skjedd tok jeg en dag av gangen, og det gikk hele veien. Det er fortsatt et j**** skitår, men det er herlig at man har en dag man kan le, sier han til SVT.

SVTs kommentator Björn Becksmo sa følgende etter seieren:

– Med tanke på det året som Öhling Norberg har hatt, er dette noe man unner han, sa han etter VM-gullet var klart.

Det er den andre gullvinneren, Sandra Näslund, helt enig i.

– Dette trodde jeg aldri kunne skje. To gull på en gang. Og veldig kult for Victor som har hatt det tøft i vinter, sier hun ifølge Expressen.

Ser små tegn til reaksjon

29 år gamle Anna Holmlund ligger fortsatt i koma på rehabiliteringsavdelingen på Danderyds sykehus like nord for Stockholm. Tilstanden er fortsatt alvorlig, og hun har fortsatt ikke fått tilbake bevisstheten etter den alvorlige ulykken. Den siste utviklingen i tilstand er at legene har sett tegn til at hun har gitt små tegn til at hun reagerer på håndtrykk.

– Alle synes dette er veldig vanskelig. Det er uvissheten som er vanskeligst for alle rundt henne, både familie og lagkamerater. Det påvirker oss veldig mye, sier Joar Båtelson, sportsjef for det norsk-svenske landslaget til Expressen.