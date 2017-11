Sverige kan rammes hardt av OL-boikott

Nå beklager Tom Tvedt: - Jeg har stor forståelse for at folk har reagert

Saken oppdateres.

Denne uken ble Aleksandr Legkov og Jevgenij Belov utestengt på livstid fra OL.

Den internasjonale olympiske komité har varslet at det vil komme flere avgjørelser i neste uke, og i desember vil det diskuteres om at hele Russland skal utestenges fra OL i Sør-Korea.

Bakgrunnen er avsløringene i McLaren-rapporten, som avslørte omfattende og systematisk statlig doping av russiske utøvere i Sotsji-OL og årene før.

Derfor risikerer Russland å måtte se hele mesterskapet på TV-skjermen. Av den grunn kommer den russiske hockeyligaen KHL med en trussel som vil påvirke flere av de store hockeynasjonene i verden.

– IOC ødelegger idretten

Ifølge den russiske avisen Sport-Express vurderer de å boikotte hele OL, og nekte spillere fra ligaen å delta.

De siterer liga-presidenten Dmitry Chernyshenko på at «IOC ødelegger sportsverden slik vi kjenner den, og KHL er klare til å svare på samme måte som NHL gjør».

NHL lar ikke spillere fra sin liga delta i OL, fordi det ikke passer inn i deres spilleprogram.

Dersom KHL gjør alvor av truslene, betyr det at blant annet Sverige må stille uten stjerner som Jhonas Enroth, Staffan Kronwall, Erik Gustafsson og Linus Omark, skriver Aftonbladet. Regjerende OL-mester Canada har for øyeblikket 52 spillere i KHL, og Finland har 40.

Rammer ikke Norge

Norge har for øyeblikket ingen spillere i den russiske ligaen, men rammes av at den amerikanske ligaen NHL ikke vil ta pause under lekene i Pyechongchang. Det betyr at Andreas Martinsen og Zuccarello Aasen ikke spiller for Norge

René Fasel, sjef i Det internasjonale ishockeyforbundet, mener at KHL må tenke seg om dersom trusselen er reell.

– Det er veldig merkelig. Det handler om idrettens beste. Det er ikke bare russiske spillere i KHL. Jeg håper at det ikke vil skje, det vil sende helt feil budskap, sier Fasel til Sport-Express, ifølge Aftonbladet.