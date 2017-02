VM trolig over for syk Jansrud

Saken oppdateres.

– Kjetil stiller ikke til slalåmen. Det er en beslutning jeg og han har tatt sammen. Som jeg kjenner han har han nok lyst til å kjøre, men han føler at kroppen sier ifra nå, forteller landslagslege Marc Strauss.

Jansrud har slitt med sykdom stort sett hele VM. Han lå på femteplass etter utfordelen av mandagens superkombinasjon, med liten sannsynlighet for medalje. Han er fortsatt aktuell for fredagens storslalåm.

– Er VM over for han?

– Det har vi ikke snakket om. Vi får ta status på det i kveld, forteller Strauss.

De som befant seg i mixed sone etter mandagens utfor kunne fortelle at Jansrud hostet kraftig etter sitt løp.

– Han har noe vi kaller rennhoste, som et anfall som kommer etter at man har anstrengt seg mye. Det er slitsomt for han og tærer på kreftene, forteller landslagslegen.

Strauss opplyser at Jansrud vil fortsette å få samme behandling som han har fått hele mesterskapet.

– Disse utøverne presser seg maksimalt. Vi har gjort alt for å få han godt nok restituert, men om man sliter med en infeksjonssykdom er det noen ganger vanskelig å få ting til å vippe vår vei.

– Det beste for han nå vil være å få ro og hvile. Så får ta en ny vurdering i kveld.