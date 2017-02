Tande ble tatt ut til VM-renn, men er uenig i avgjørelsen: – Jeg ville ha vraket meg selv

Saken oppdateres.

LAHTI: Han har vært Norges desidert beste hopper denne vinteren. Men i VM har han ikke fått det helt til. Det gjorde han heller ikke da de seks norske hopperne trente i storbakken tirsdag kveld.

Dette var en trening som også var det som skulle gi Alexander Stöckl et grunnlag til å ta ut laget til rennet torsdag ettermiddag.

Får det ikke til

Daniel-André Tande fortsatte å trøble mens både Andreas Stjernen, Johann Forfang, Anders Fannemel og Robert Johansson hadde gode hopp i bakken. Hadde det vært amerikansk uttak ville det Tande vært ute av laget. Stöckl tok han med på det potensial han har og meritter fra tidligere i vinter.

– Hadde jeg tatt ut laget, ville jeg ha vraket meg selv, sa Tande etterpå.

Men Stöckl vraket ikke Tande. Det ble Robert Johansson som måtte få den tunge beskjeden.

– Det sto mellom disse to. Vi gir Daniel en sjanse fordi vi har troen på at han større mulighet, sa Stöckl.

Måtte ha noen minutter alene

Helt enig i det var ikke Robert Johansson.

– Det at jeg måtte ha noen minutter for meg selv sier jo litt om hva jeg synes om uttaket. Jeg synes at jeg hopper solid på ski og hvis det blir aktuelt å være med i lagkonkurransen skal jeg holde meg i form til det, sa en meget skuffet Johansson etter at uttaket var kjent.

Da hadde han hatt en lengre prat med Bjørn Einar Romøren og fått blåst av seg det verste sinnet.

– At Tande sier at han ville vraket seg selv, sier mye om hvilken stor idrettsmann han er.

Fannemel og Stjernen

Anders Fannemel og Andreas Stjernen er de to andre på laget. Stjernen som har hoppet middels i normalbakken, var en av de lengste i sitt andre treningshopp. Da landet han på 129,5 meter.

– Jeg var ikke i tvil om uttaket av Stjernen etter det hoppet, sa Stöckl.

Det at han som skulle være vårt beste kort i bakkene i Lahti har sviktet så langt gir Stöckl litt grunn til bekymring.

– Hva skjedde etter Hoppuka med Tande?

Det er små detaljer som er blitt annerledes i det tekniske. Da begynner man å tenke. Da blir man usikker og så fører det ene til det andre. Daniel kom inn i en negativ spiral.

– Hvordan får dere løst opp i det?

– Vi prater ofte med utøverne. Vi analyserer video og har briefing. Det er kanskje viktigere for oss å lytte enn å prate. Da får vi bekreftet hans tanker rundt en utvikling. Vi har med alle parter i trenerteamet, fordi fysioterapeuten kan ha andre innspill.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: