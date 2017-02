Tande bommet i kvaliken: Ville sjekke om den nye hoppdressen kunne fly

Saken oppdateres.

LAHTI: For halvannen måned siden ville Daniel-André Tande vært en av Norges mer sikre medaljekandidater. Men etter annenplassen i verdenscupen i Wisla 15. januar har ikke Kongsberg-hopperen vært på pallen.

Langt fra medaljetakter

Det var heller ingen medaljetakter over hoppingen hans i kvalifiseringen fredag ettermiddag.

Han var kortest av de 10 første i verdenscupen som var forhåndskvalifisert. Kamil Stoch var desidert lengst med 103,5 meter. Tande hoppet 94 meter.

Men 23-åringen er like rolig som om han skulle ha hoppet bakken ned.

– Jeg er absolutt ikke urolig i det hele tatt. Jeg vet nøyaktig hva jeg skal gjøre for å hoppe langt. Trening er trening, konkurranse er konkurranse. Du kan hoppe på kulen i dag, men likevel være med i morgen.

Ny dress, nye muligheter

Den bekymringsløse norske hoppéneren denne sesongen brukte derfor kvalifiseringen til å sjekke om den nye hoppdressen hadde de flyveegenskapene som han ønsket.

– Når jeg får en helt ny dress bruker vi å teste den i kvalifiseringen for å se hvilke egenskaper den har sammenlignet med de andre dressene. Vi trenger bare en bekreftelse på dette.

– Fikk du den bekreftelsen?

– Ja den gjorde det selv om hoppet var litt småruskete.

Hoppdress er en vesentlig del av utstyret og for Tande er det en kjensgjerning at hoppdressen ikke holder på sine flyegenskaper i mer enn et par renn. Da må den henges i skapet til den på et senere tidspunkt

Litt kjedelig med normalbakke

Normalbakkehopping er stort sett forbeholdt mesterskap og trening. Det er ikke favoritten til hopperen som har vunnet to verdenscuprenn denne sesongen og ligger på tredjeplass i verdenscupen.

– Jeg har en offensiv hoppmåte som kanskje lønner seg bedre i 120 metersbakker. Jeg liker også bedre å hoppe i storbakken.

– Er det litt kjedelig å hoppe i normalbakker?

– Ja det er vanligvis det, men her i Lahti har de glemt å bygge kul, så du får en fin flight nedover, sier Tande.

Bakken er spesiell ettersom hopperne får større høyde over den lave kulen enn de vanligvis vil gjøre i andre bakker av samme størrelse.

Ingen problemer

Men som sagt er det ikke bare litt kjedelig i normalbakken. Han har hatt sine problemer med å få det til, uten at han på noen som helst måte er bekymret. Forklaringen fra 23-åringen slik:

– Jeg vet nøyaktig hva jeg skal gjøre for å hoppe betydelig lengre. Jeg må være litt mer offensiv i oppstarten på satsbevegelsen. Slik kan jeg får påvirket hele satsbevegelsen. Da får jeg mer energi i selve hoppet og kommer litt kjappere over skien og får mer fart ut i svevet.

Samtidig som Tande var et godt stykke unna sitt beste nivå, viste Johann Forfang at han er på vei tilbake. Med 96,5 meter var han lengst av de norske hopperne. Det var åttende best blant de hopperne som må kvalifisere seg.

Robert Johansson ble nummer 9 og Andreas Stjernen nummer 24. Dermed er alle de norske hopperne kvalifisert til lørdagens renn.