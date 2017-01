Tande har funnet årsaken til fiaskohoppet: Tar på seg all skyld

Saken oppdateres.

Daniel-André Tande har funnet årsaken til fiaskoen i hoppukeavslutningen. Menneskelig svikt kostet ham trolig seieren i hoppuka.

– Jeg er sikker på at jeg presterte å slå inn klipset skjevt, og fikk det bare halvveis inn, sier Tande til NTB lørdag formiddag.

– Jeg fikk det ikke ordentlig med meg på toppen. Det er veldig synd at det skjer, spesielt i hoppukefinalen. Men det var en krevende situasjon, som jeg aldri har vært i og som dessverre ble for stor for meg, innrømmer Tande.

Han sikret likevel tredjeplassen i hoppuka.

– Jeg har lært at jeg ikke var så skjerpet som jeg skulle. Det irriterer meg egentlig ikke. Jeg er ferdig med det som skjedde i går.

22-åringen fra Kongsberg tar på seg all skyld for fiaskohoppet. Tande kjempet om hoppukeseieren, men kom feil ut av hoppet og var nær å falle.

Bare god kroppsbeherskelse berget Tande fra et stygt fall i Bischofshofen.

Servicemann Thomas Hörl var helt knekt fredag kveld. Han fryktet at han var skyld i at utstyret sviktet. Det var ikke noe galt med utstyret. Tande fritar den høyt verdsatte Hörl fra all skyld.

– Det blir for dumt å skylde på andre. Jeg vil være ærlig. Jeg har sett klippet på TV og en ser at staget på høyreskien står litt bakover.

– Jeg vil ikke at han skal føle skyld. Han gjør en utrolig viktig og solid jobb, sier Tande til NTB.

Tande reiste hjem fra Salzburg lørdag morgen. Deretter bar det rett på idrettsgallaen i Hamar.

Sportssjef Clas Brede Bråthen sier følgende om at en modig Tande tar på seg all skyld for fiaskosvevet.

– Jeg opplever det veldig voksent. Vi har en utøver som virkelig tar ansvar. Vi kunne hatt en utøver som fraskrev seg alt ansvar. I stedet viser han seg sitt ansvar bevisst.