Tande leder hoppuka etter dobbelt norsk: - Helt rått!

Daniel André Tande leverte et hopp på 128,5 meter, og ledet konkurransen etter ett hopp.

Spørsmålet var om det også skulle bli sluttresultatet. Sterk vind preget dagens hopprenn, men cirka ti minutter etter at første omgang var over, kom bekreftelsen på at det også ble den eneste.

Dermed vant Tande dagens renn, foran nordmannen Robert Johansson, som med sitt hopp på 133 meter tok en sensasjonell andreplass.

– Det var vanskelig å sitte på toppen og ikke vite hva du kom til å få ut fra kanten. Jeg hadde litt tungt over kulen, men vinden i bunnen reddet meg litt, sa Daniel André Tande til NRK

– Det er helt rått å lede hoppuka, sa Tande.

De andre sammenlagtfavorittene klarte ikke å mestre de vanskelige forholdene. Både Stefan Kraft og Kamil Stoch bommet. Stoch er nærmest nordmannen sammenlagt, og ligger bare 1,7 poeng bak.

– Det er et renn hvor forholdene er med å spille inn, men Robert får en mulighet og bruker den. Daniel utnytter også sjansen sin med relativt stille forhold. Så langt har denne dagen vært veldig bra for oss, sa sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK.

Flere av de norske utøverne var skeptiske til om det burde vært hoppet i det hele tatt:

– Med tanke på hvor mye dette rennet betyr for sammendraget så er vi igrenseland til forsvarlig, sier Andreas Stjernen til Aftenposten.

