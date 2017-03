Tande skuffet igjen, men fikk hvert fall én grunn til å smile

Saken oppdateres.

Stefan Kraft vant verdenscuprennet i slovenske Planica fredag ettermiddag. Til slutt ble det en skuffende dag for de norske hopperne.

Beste nordmann ble Robert Johansson på en åttendeplass, plassen foran Anders Fannemel. Andreas Stjernen som var blant forhåndsfavorittene, ble nummer 14.

Én nordmann som hvert fall fikk noe å smil over fredag, var Daniel-André Tande. Han sikret nemlig tredjeplassen i verdenscupen sammenlagt. Den plasseringen ble et faktum da tyske Andreas Wellinger kun klarte å bli nummer to i rennet.

Det skal deles ut 100 verdenscuppoeng til vinneren av søndagens renn, noe som ikke er nok til at Wellinger kan hente Tande.

– Det var morsomt få til det bra hopp her. Det er jobbing med de tingene vi skal gjøre og jeg må lære av de småtingene jeg har gjort riktig, forklarte Tande til NRK etter sitt hopp på 233 meter i andre omgang.

Ujevne forhold

I et renn som var preget av ujevne forhold holdt østerrikeren Kraft hodet kaldt da det gjaldt som mest i begge omganger. Han fikk 390,2 poeng og vant med 9,8 poeng foran tyske Andreas Wellinger. Han hadde to svev på 235 meter

Wellingers landsmann Markus Eisenbichler var lengst i første omgang med 243,5 meter og han hadde 236 meter i finalen. Det holdt til tredjeplass.

Lørdag er detlagkonkurranse i den legendariske Planica-bakken.