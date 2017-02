«Tanken på at Løfshus får sparken, skremmer meg»

Saken oppdateres.

Vidar Løfshus er en befriende kontrast til flertallet av norske idrettsledere. Det er nok av dem som velger sine ord med omhu i idretten. Å svare kjedelig og politisk korrekt føles trygt.

En av årsakene til langrennssportens popularitet i Norge er frittalende personer som Petter Northug og Vidar Løfshus. Sammen har de i løpet av de siste ti årene gitt sin idrett massiv oppmerksomhet som alle andre grener er misunnelig på. De tør ta konfliktene andre skygger unna.

Jeg mistenker at Vidar Løfshus har gått rundt med en frykt for hva som ville komme frem i astmautvalgets rapport. Da utvalget kom med sin frifinnelse for medisineringen, brast demningen med oppmagasinert frustrasjon over vedvarende kritikk i mediene. Han grep muligheten til å slå hardt tilbake. Som vanlig snakket han rett fra levra.

Mange av oss har sagt eller gjort ting vi angrer på i situasjoner der vi er sint, opprørt eller beveget av en eller annen grunn. I slike situasjoner lønner det seg å telle til ti eller filtrere sine egne utsagn en gang ekstra.

Når vi hører at flere ansatte i skiforbundet var involvert i den famøse pressekonferansen før VM-starten i Lahti, og at en av dem skrev navnelappene til tre utpekte journalister og la dem ut på stolene, forstår vi at Løfshus ikke sto helt alene. Noen burde hvisket ham et godt råd i øret.

Ting tyder på at Løfshus bare målbar det som er stemningen og samtaleemnet i skileiren. Trenere og ledere har fått mye pes denne vinteren og det er til å forstå at de bærer agg til media. Når det gir seg utslag som vi har ble vitne til, er det et alvorlig sykdomstegn for kulturen.

For det går ikke an å forsvare de alvorligste anklagene i Løfshus angrep på media, svensker og det som ellers kunne defineres inn i et fiendebilde. Det skjønte sikkert Løfshus selv også når han ble konfrontert av de rette lederne. Derfor kom beklagelsen.

Det beklagelige er at skiforbundet ikke brukte denne rapporten til å bygge bro mot svenskene, finnene og den internasjonale skisporten for øvrig. Slik astmautvalget faktisk oppfordret til. Det som kunne vært samlende, ble bare enda mer splittende.

Leser man rapporten nøye, gir den næring både til den ene og den andre retningen. Den gir langrennsledelsen frifinnelse for medisineringen, men peker på mange og til dels alvorlige svakheter i systematikk, ledelse, organisasjon og struktur. Som i så mange andre tilfeller handler det om øynene som ser, og den som leter finner støtte for sitt syn.

Like gjerne som man leser rapporten som en frifinnelse, kan man lese at skiforbundet slapp billig unna spørsmålet om medisinering av friske utøvere.

Jeg håper og tror at skiforbundets leger og en del av lederne har fått seg en vekker. Da tenker jeg blant annet på medisinering, rutiner og åpenhet. Skiledelsen må gjerne være fornærmet på media, men det er media som har drevet frem informasjonen som tvang frem en høyst nødvendig gjennomgang av rutiner og systemer i organisasjonen.

Skiledelsen har fått et viktig dokument på bordet. Nå kan de velge å bruke rapporten til å utvikle organisasjonen til det bedre. Alternativt kan de peke ut en syndebukk som må gå av ved sesongslutt, og la det bli med det. Den tanken skremmer meg litt, for det er ikke Vidar Løfshus som er skiforbundets største problem.

Det håper jeg skipresident Erik Røste forstår.