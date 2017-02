VM-dronningen fra 97 unnskyldte russisk doping overfor kongen. Nå er flere av hennes beste utøvere utestengt fra VM

Saken oppdateres.

Den sprudlende jenta undertegnede og fotograf Kjell A. Olsen tok med på shopping i motebutikken Neste Stop, er nå blitt en kjederøykende og ikke fullt så snerten dame på snart 50.

1997 var året da dopingen i langrenn sannsynligvis var på det aller verste. Hemoglobinverdiene, som finske Mika Myllylä latterliggjorde i et intervju i vår avis, nådde en hysterisk topp det året. Myllylä mente at det å nekte folk å starte på grunn av tykt blod, var som å nekte en person på to meter å spille basketball.

I dag vet vi at hemoglobintestene som blant andre Inggard Lereim presset frem, var starten på slutten på det store bloddoping-racet i langrenn.

Den eneste som ble «fersket» i Trondheim var Ljubov Egorova som testet positivt på stoffet Bromantan. Det fikk Jelena Välbe til å gripe mikrofonen i Granåsen for å be kongen og det norske folk om unnskyldning. Vi var vitne til en scene uten sidestykke i skihistorien.

I et intervju jeg gjorde med Välbe etterpå sa hun dette om lagvenninnen: «Jeg ble så sint at jeg hadde mest lyst til å løpe inn på lugaren og skyte henne.» Välbe lovet dyrt og hellig at hun aldri mer ville ha noe med Egorova å gjøre.

I en kommentar til Egorovas dopingsak siterte Adresseavisen tsjekkiske Katerina Neumannova på dette: «Alle russere er selvlysende!» «Jeg kjenner Ljubov. Hun tar ikke dette på eget initiativ. I det russiske systemet er alt dirigert fra høyeste hold.»

Det fikk vi bevis for under OL i Salt Lake i 2002 der Välbes lagvenninner Olga Danilova og Larissa Lazutina ble avslørt i noe som minnet om systematisk doping. De testet positivt på NESP, samme stoff som Johann Mühlegg ble tatt for.

Ett år tidligere, i VM i Lahti ble finsk langrenn tatt med buksene nede da hele seks løpere gikk i dopingfella for bruk av et stoff som kamuflerte bloddoping. Den skandalen plager fortsatt finsk skisport og etterdønningene etter den store dopingskandalen i Sotsji legger en skygge over Lahti-VM. Flere av Jelena Välbes beste løpere er utestengt – uten å ha levert positiv dopingprøve.

WADA har ikke vunnet kampen mot doping, men det er ikke like fritt frem som i 1997 da dopingjegerne var langt på etterskudd. Folk flest er ikke lenger like naive i sin tro på en ren sport. Tvert imot. Aftenpostens meningsmåling antyder at hver fjerde nordmann tror norske løpere blir tatt i doping under VM. Det forteller om svært tynnslitt tillit til langrennssporten. Dopingsakene med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug har satt dype spor.

Langrenn hadde en fin vekst og utvikling fra 1997. Moderniseringen av øvelsene med sprint og mer fellesstart skapte økt interesse. Tyskernes fremmarsj førte til sterk vekst i tv-tallene. Inntektene og attraktiviteten økte.

Nå peker alle piler nedover. Den skigrenen som er nesten altoverskyggende i Norge og Sverige, står stadig svakere i FIS. På den interne FIS-rankingen, basert på seertall på tv, er langrenn passert av kombinert. Det betyr at vår nasjonalidrett får de dårligste sendetidspunktene på tv.

Når snøgrensen kryper oppover gjør det noe med rekrutteringen til langrenn i Mellom-Europa. Mer attraktive skiskyting tar de beste talentene. I tillegg er den nordiske dominansen skadelig. Før kjempet tyske tv-selskaper om rettighetene. Uten profiler vil ingen sende langrenn live.

Etter hvert har det blitt vanskelig å finne arrangører til langrennene i Tour de Ski. Oberstdorf er halvhjertet og i Østerrike er det plent umulig å finne en arrangør til et verdenscuprenn.

Med Østerrike, Polen, Estland og Tsjekkia borte, svak rekruttering i Italia og Sveits, og kun et lite miljø i Slovenia, er langrenn marginalisert.

Når Vegard Ulvang & co. forsøker å regulere bort staking, er det delvis et forsøk på å begrense den norske dominansen. Staking er et sjeldent eksempel på at Norge kan være i front av utviklingen og resultatet ser vi langløpskarusellen. Norge dominerer fullstendig og interessen stuper.

En litt kjapp oppsummering: Dopingsituasjonen er nok blitt bedre, men Norges nasjonalidrett er ille ute etter alle andre målestokker. Nordmenn flest bryr seg mindre om det bare Norge slår svenskene og topper medaljestatistikken.

Og hvis du vil vite hvordan det gikk med Jelena Välbe på Neste Stopp i 1997, så er svaret at hun valgte seg en oransje kjole. – Slike farger er det bare veiarbeidere som bruker hjemme i Russland, gliste hun.