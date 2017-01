To nordmenn scoret i NHL - Zuccarello matchvinner mot Kings

Saken oppdateres.

Mats Zuccarello scoret New York Rangers’ siste og avgjørende mål da laget slo Los Angeles Kings 3–2 i egen storstue mandag.

Zuccarello hadde før denne kampen kun scoret én gang i løpet av sine siste 30 NHL-kamper. Det var i Dallas 15. desember, skriver New York Daily News. Før det var forrige fulltreffer 15. november i Vancouver.

- Det var deilig å få en scoring igjen. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte da jeg fikk pucken, men det er vel kanskje derfor jeg ikke er noen stor målscorer, sier Zuccarello i garderoben etter kampen, ifølge Nettavisen .

Scoringen kom etter en strålende målgivende pasning fra J.T. Miller.

Zuccarellos lagkamerat jaget en puck bak mål, før han slo direkte ut til nordmannen som plasserte ballen i krysset fra god posisjon.

Lundqvist-redninger

Rangers satte pucken i nettet én gang i hver av de tre periodene, med «Zucca» som siste målscorer for hjemmelaget i Madison Square Garden knapt sju minutter ut i tredje periode.

Først ut var Brandon Pirri etter 11.31 minutters spill i første periode, etterfulgt av Matt Puempel midt i andre periode. Motstandernes Jordan Nolan fikk Kings reduserte til 1-2 i midtperioden, mens gjestenes Kyle Clifford reduserte til 3-2 for Kings to sekunder før slutt.

Målmann Henrik Lundqvist reddet hele 36 skudd mot mål i kampen, og Rangers kunne dermed feire sin tredje seier på rad.

Zuccarello fikk totalt 19.08 minutter på isen mandag.

Martinsen scoret

Andreas Martinsen scoret for Colorado Avalanche mot San Jose Sharks, men nordmannen kunne likevel ikke hindre 2-5-tapet på hjemmebane.

Kampen gikk glimrende for Martinsen, som med under ti minutter på isen fikk inn ett mål i tredje periode.

Laget fra San Jose ble imidlertid for sterke. Sharks’ Brent Burns var den eneste som scoret i første periode, og Avalanches Jarome Iginla utlignet i andre periode.

I tredje periode kjørte Patrick Marleau over hjemmelaget totalt da han satte pucken i nettet tre ganger på rad etter 2.53, 5.57 og 10.35 minutter.

Martinsen fikk avbrutt målfesten en stakket stund med sitt mål ved hjelp av lagkameratene Zadorov og Comeau, men ikke lenge etter sørget Marleau for nok et mål for bortelaget og stillingen 5-2.

