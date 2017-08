Trønder plukket ut til «Zuccas» allstarkamp

Ingebrigtsen om Adegbenro-kjøpet: - Han er ikke hentet for at vi skal vinne Eliteserien

Det kalles for en hockey-galla. Det er fjerde året på rad Mats Zuccarello samler NHL-stjerner, kjendiser og unge talenter på isen gjennom to kamper.

Henrik Ratejczak har blitt plukket ut som et hockey-talen og skal spille på kjendislaget sammen med Stian Blipp, Brede Hangeland og Kjetil André Aamodt, for å nevne noen.

– Det er utrolig kult å bli valgt til å delta der. Det er noe jeg setter stor pris på, sier Ratejczak til Adresseavisen.

Ratejczak er trønder og spilte for Rosenborg Ishockey sitt under 18-lag i 2014-2015-sesongen. Deretter tok han steget videre til Stavanger og spiller nå for Stavanger Oilers' aldersbestemte lag. Han har også kamper for Norges U18-lag. Der deltok han også i U18-VM.

Får ros

18-åringen høster lovord av Norges NHL- og New York Rangers-stjerne, Mats Zuccarello.

– Henrik er et godt eksempel på hvordan gode holdninger og innsats over tid gir resultater, sier Zuccarello.

Selv vet ikke trønderen Ratejczak hvorfor han ble valgt ut for å spille.

– Det er jeg ikke sikker på. Vil tror det er fordi jeg er en ordentlig fyr som er litt flink i ishockey, sier han og ler ydmykt.

Stjernespekket innhold

16. august spilles det to kamper i Stavanger. Hockey-legenden Peter Forsberg dukker igjen opp med sine Swedish All Stars, og utfordrer Zuccarello og noen av hans lagkamerater fra New York.

Den andre kampen blir en kjendiskamp, med topp utøvere fra andre sporter, samt kjendiser fra andre felt.

Inntektene går til organisasjonen Right To Play. Det er en organisasjon som bruker lek og idrett som en arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder.