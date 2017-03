Trøndersk 19-åring: – En selvfølge at vi får landslagsplass

Saken oppdateres.

Sisteårsjuniorene Odin By Farstad (19) og Bjørn Magnussen (19) har lagt en sterk sesong bak seg. Begge har tatt sølvmedaljer i juniorenes verdenscup, mens By Farstad nylig slo en syv år gammel norgesrekord på 1000-meter for juniorer. Den gamle sto Håvard Lorentzen for, da han i 2010 var regnet som en av verdens beste juniorer.

Lorentzen er nå en av bare to herrer på sprintlandslaget, der han utgjør en kvartett sammen med Espen Aarnes Hvammen, Hege Bøkko og Martine Ripsrud. Denne sesongen har også By Farstad og Magnussen trent jevnlig med laget som trenes av sprintlegenden Jeremy Wotherspoon fra Canada.

– Bør være på landslaget

I begynnelsen av april vet vi om den trønderske talentduoen er en del av sprintlandslaget i OL-sesongen.

– Jeg mener at jeg og Bjørn bør være på sprintlandslaget neste sesong. Vi har tatt medalje i juniorverdenscup, Bjørn har gått tidenes raskeste 500-meter på norsk is, jeg har satt norgesrekord på 1000-meter, så begge har vist at vi er blant de beste juniorene Norge noensinne har hatt, sier By Farstad til Adresseavisen.

– Jeg mener det er en selvfølge. Satser de ikke på kortene som kommer opp, kan de ikke forvente noen skøytefremtid, fortsetter han.

Går for OL neste år

Hovedmålet til østkantsgutten fra Hundhammeren i Trondheim er å ta medalje i OL om fem år. For å få til det, har By Farstad en klar målsetting om å være læregutt i Pyongchang allerede denne vinteren.

– Jeg har et mål om å kvalifisere meg til mitt første OL, men jeg har ingen skyhøye forventninger til medalje der. Å få erfaring er det som gjelder nå, sier By Farstad.

– Hvor realistisk er det å få gå OL allerede i 2018?

– Hvis jeg jobber hardt, holder meg skadefri og fortsetter med utviklingen jeg har hatt til nå, er det absolutt innenfor rekkevidde å bli med til OL, svarer han.

– Kan stole på en som har nådd toppen

Æren for den hyppige utviklingen til de trønderske unggutta får altså Wotherspoon. By Farstad beskriver verdensrekordholderen på 2x50 meter som "sprintversjonen av Sven Kramer", etter at han var i verdenstoppen i 13 år fra han var 20 år.

– Han har satt veldig fokus på teknikk og det er der vi har utviklet oss mest. Også styrken, hurtigheten og utholdenheten har vi fått utviklet. Der ligger fremgangen, kommenterer By Farstad.

– Hvordan er det å ha en trener med en sånn CV?

– Det er veldig inspirerende og motiverende, for vi føler jo at vi kan stole på en som har vært der og nådd toppen, fortsetter han.

Tre trønderske gull – og ett sølv

Denne helgen gikk skøyteduoen kortbane-NM innendørs, hjemme på Leangen. Uten de helt store ambisjonene tok By Farstad gull i juniorklassen, der søsteren Ane sørget for en familiær storeslem med gull blant juniorene på kvinnesiden. Einar Agdestein fra Asker ble norgesmester i herreklassen, foran Aleksander Waagenes fra Trondheim kortbaneklubb og Espen Aarnes Hvammen. Falken-løperen Marte Vatn fra Melhus ble norgesmester i dameklassen.