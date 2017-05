Trondheim får ikke åpningsrennet i Raw Air

Saken oppdateres.

Etter mange samtaler og forhandlinger, endte kalendermøtet i Det internasjonale skiforbundet med at det ikke blir noen endringer i Raw Air fra fjorårets utgave. Det betyr at arrangementet starter i Oslo, og ikke i Trondheim som FIS og flere utenlandske hoppere foreslo tidligere i år.

Den norske hoppturneringen ble arrangert første gang sist vinter. Det har vært et ønske om å kutte ut lagkonkurransene, men dette ble stemt ned på fredagens vårmøte.

Dermed blir Raw Air 2018 helt likt som i åpningsåret. Det betyr ti dager på rad med hopprenn i Holmenkollen, Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

Berget lørdagsrenn

Norges Skiforbund ønsket en «grand opening» i Holmenkollen med individuelt renn lørdag. Det får man ikke, men renndagen beholdes i form av laghopping. Reisebelastningen blir den samme som i mars.

– Konklusjonen på vårmøtet er at suksessen i vinter var så stor at man ikke vil endre noe det første året. En konsekvens av endring ville vært at vi mistet lørdagsrennet i Kollen. Da er det et bedre alternativ å gå for å kjøre det samme formatet som i vinter, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB.

– Jeg er ikke skuffet. Det blir lettere å evaluere når vi får et bredere grunnlag etter to år. Jeg er mest fornøyd med at vi får beholde samme antall renn. Raw Air har allerede fått en kjempeposisjon internasjonalt, sier hoppsjefen.

Jentene får mini-Raw Air

Om Norge ikke fikk gjøre så mange endringer i Raw Air, ble det en kjempeseier da jentenes trippel likevel ble godkjent fredag. Bråthen fryktet at internasjonal skepsis skulle velte hoppjentenes miniutgave av Raw Air med tre renn i Lillehammer i desember.

– Vi får trippel med avslutningsrenn i stor bakke. Dette er veldig gledelig. Jeg er overrasket. Dette var en stor og positiv overraskelse, som kom etter en tett fight. Jeg er mektig imponert over hvordan Bertil Pålsrud til slutt argumenterte for utviklingen av jentehopping, sier Bråthen.

På utstyrssiden blir det innført krav om todelt undertøy.

– Det vil ta vekk en del spekulasjoner knyttet til manipulering av regelverket. Nå er det full underdress under hoppdressen. Heretter må man ha for eksempel T-skjorte og tights. Ting blir mye mer visuelt, bemerker Bråthen.