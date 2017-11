«Ukjent» unggutt herjet med Moan og Graabak

Ap lå an til et surt nederlag i viktig byutviklingssak - men så snudde MDG

Saken oppdateres.

– Han er ikke ukjent for oss. Simen har trent med oss i Granåsen Skiteam i flere år. Han er et talent, og det er ikke noe nytt for oss at han hopper godt på ski, sier Magnus Moan.

Også kombinertgjengen sesongåpner denne helga på Beitostølen. Med seg dit har de resultatene fra hoppingen i Midtstubakken som grunnlag for de to NM-rennene lørdag og søndag.

Ro og trygghet

Og 17-åringen Simen Kvarstad går ut først i løypa begge dagene. Totalt kjent for de fleste – men altså ikke i kombinertmiljøet.

– Det at han vinner begge omgangene ikke en overraskelse, men like fullt imponerende. Både i fjor og i år vant Stian gjennom sommeren flere norgescuprenn der de beste var med. Han har en ro og en trygghet i konkurranse som mange av de mer rutinerte kan lære av, skryter Moan.

Bør få verdenscup-sjanse

Selv om Kvarstad hoppet lenger enn sine mer meriterte kombinertkolleger, mener Moan at unggutten neppe kan belage seg på å ta med gullmedaljer hjem til Trondheim etter langrennsdelen på Beito i helga.

– I sine beste hopp er Simen topp ti i WC, men han må være forberedt på å få juling i sporet. Han har et godt stykke opp til de beste i langrenn, og vinner neppe dobbelt NM-gull. Men det hadde vært kjempeartig om han kommer seg på pallen en av dagene, sier veteranen – som mener Kvarstad bør få muligheten til å prøve seg i verdenscupsirkuset denne vinteren.

– I mitt hode bør han i hvert fall få muligheten i nasjonal kvote på Lillehammer. Det er viktig å få smaken på det store sirkuset. Simen er en av dem som bør få sjansen. Om ikke i Kuusamo, så definitivt på Lillehammer, sier Moan.

Moan melder kjempeform

Selv er Moan strålende fornøyd med tingenes tilstand. Sesongforberedelsene har gått etter «plan A».

– Jeg har aldri vært bedre forberedt. Jeg er sterkere og raskere. Jeg går inn i denne sesongen med samme feeling som foran sesongen 12/13, da jeg vant tre verdenscuprenn før jul. Uten at jeg kan love at jeg gjør det i år. Jeg er nærmest overmoden og veldig klar til å komme i gang. Og har los på seieren både lørdag og søndag dersom jeg har dagen, melder han.