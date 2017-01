Svindal reiser hjem fra Wengen: - Jeg må finne ut av hva som er galt

Saken oppdateres.

– Wengen. Et av de mest spaktakulære renne i verden. Men jeg kommer ikke til å sette utfor denne startporten i morgen. Det er noe som ikke er som det skal være i mitt venstre kne, og jeg må finne ut av hva som er galt. Vanskelig avgjørelse, men forhåpentligvis den riktige ..., meldte Aksel Lund Svindal på sin Instagram-konto fredag.

Den norske alpinkongen sliter igjen med kneet, og ble sendt hjem til Norge for grundige undersøkelser. Dermed må han stå over lørdagens utforrenn i Wengen.

– Det viktigste nå er at å få kartlagt hvordan vi skal behandle kneet på best mulig måte og det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette får, sier landslagslege Marc Strauss.

Lund Svindal har slitt med smerter i kneet og reiser til Oslo for grundige undersøkelser av medisinsk personell.

Deretter blir det avgjort videre fremdrift. Spørsmålet er om Lund Svindal rekker VM i St. Moritz, som starter om 24 dager. Og om sesongen er over.

– Det er for tidlig å si. Vi må først se på kneet, svarer Strauss.

– Han har plager i kneet som gjør at han ikke får kjørt og trent så bra som han vet han kan, fortsetter landslagslegen.

Tror ikke karrieren er over

Tidligere alpinkonge Kjetil André Aamodt synes det er synd at lederen av utforcupen i verdenscupen må reise hjem fra Wengen.

– Det er en skade som er alvorlig. Bruskskader pleier å være vanskelige. De er diffuse, de varierer fra person til person og byr på store smerter. Jeg håper Aksel blir frisk om han gjør de rette tingene. I løpene han har kjørt denne sesongen har Aksel vist at han er en av verdens beste, kanskje den beste, og det er veldig synd om en skade skal stoppe videre karrière, sier Aamodt til Aftenposten.

– Tror du karrièren kan være over?

– Jeg tror ikke det. Aksel er så pass motivert. Jeg tror han kommer tilbake. Men dette er den mest alvorlige skaden i forhold til videre skikarrière.

Aamodt la opp etter samme skade

Aamodt vet hva han snakker om. Han slet med en bruskskade i kneet etter OL i Torino i 2006. I januar året etter meldte 45-åringen at karrièren var over.

– Dette er litt den samme skaden som Ole Gunnar Solskjær hadde. Det er liter som skal til for å slå den opp igjen. Aksel gjorde noen lange hopp i Val Gardena, og det er tydelig at det gjorde skaden verre. Jeg har ikke pratet med Aksel, men tipper at det er brusken, at det er bein mot bein. Det siste året jeg kjørte landet jeg hardt i OL-utforen, jeg pådro meg en bruskskade i venstre kne. Det ser ut som dette er de samme greiene. Det var en av grunnene til at jeg ga meg. Jeg hadde j ... vondt i kneet. Når du får noen harde slag kan det virke greit der og da, men så blir det verre etterhvert. Det tar lang tid å bygge opp igjen.

– Men det kan bli vrient å komme til VM nå?

– Aksel trenger ikke mye skikjøring for å hevde seg. Og det er fortsatt tre uker igjen til VM. Jeg tror den løypa (i St. Moritz) passer ham. det er ikke mange uroligheter, det er sol hele veien, det er ikke helt umulig at han kan prestere der. Det er veldig «hyggelig» å kjøre der, du ser underlaget og det er ikke så tøft, det hjelper når en har vondt.

– Ikke noe styr og drama

Landslagslege Marc Strauss sier det er vanskelig å fastslå en grunn til hvorfor Svindal igjen plages. Det kan være at han har trent for hardt i forhold til hvor mye kneet tåler, men det blir bare spekulasjoner enn så lenge, forklarer legen.

Strauss snakket med Svindal tidligere fredag, og sier alpinisten tar det med fatning.

– Han tar det som Aksel. Han er et ekstremt fornuftig menneske og har en fantastisk personlighet. Det er ikke noe styr og drama, sier Strauss.