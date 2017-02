Gullet glapp for Jansrud: - Jeg føler mer med Aleks enn jeg gleder meg over meg selv

Saken oppdateres.

St. Moritz: Det så lenge ut som Vinstra-gutten Kjetil Jansrud hadde kjørt et gulløp i første øvelse under VM i St. Moritz. Han ledet stort ned til konkurrentene, helt til canadiske Eric Guay startet som nummer tolv.

Canadieren utklasset de to nordmennene og kjørte inn 45 hundredeler før Jansrud. Aleksander Aamodt Kilde lå på en annenplass til Guay kjørte, og etter at de topprankede utøverne hadde kjørt lå det an til to nordmenn på pallen. Men canadieren Manuel Osborne-Paradis kjørte med et sent startnummer, splittet de to nordmennene og puffet Kilde ut av pallen.

– Det var en kalddusj for oss, dessverre. Akkurat i dette øyeblikket føler jeg mer med Aleks enn jeg gleder meg over meg selv. Men sånn er det. Hans tid kommer også, sa Jansrud etter rennet.

Kilde var skuffet over at han ikke fikk VM-bronsen det så lenge så ut som han skulle få.

– Det var skikkelig surt. Det er sjelden jeg blir så skuffa. Fjerdeplass i VM er en skikkelig sur plass, men fjerdeplass i et renn er veldig bra. Man må se det i perspektiv, og to på topp 5 er skikkelig laginnsats i et VM hvor vi har mye press på oss, sier Kilde til Aftenposten.

Han gjorde et par småfeil i løpet av turen nedover bakken, blant annet i hoppet like før mål. Han tror ikke gullet har vært innen rekkevidde uten de feilene, men at han kanskje kunne slått Jansrud og fått sølvmedaljen. Men nå er han opptatt av å legge skuffelsen bak seg, og se fram mot de neste medaljemulighetene i VM.

– Det tar litt tid, men det er nye renn fortløpende. Jeg får bare riste det av meg og se framover. Man vinner ikke noe på å grave seg det. Det er veldig morsomt med sølvet til Kjetil, så jeg skal ikke dra ned stemningen i gruppa, det er helt sikkert, sier Kilde.

Kjetil Jansrud ledet hele veien nedover bortsett fra på første passering. Han profitterte mye på å velge en annen linje over det store hoppet. Mens de andre valgte en linje langt til høyre, gjorde Jansrud det motsatte. Han kjørte perfekt i alle deler av løpet, og ledet stort da han kom i mål. I mål var han 43 hundredeler foran lederen Vincent Kriechmayr, som kjørte som førstemann i rennet.

«Magiske forhold»

Fra bunnen ga han en kjapp løyperapport til lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde, som startet to startnumre etter.

– Forholdene er helt magiske, så her må du angripe hele veien, sa Jansrud over radioen.

Og selv om Kilde ikke valgte de samme linjene som Jansrud, kjørte også han et kjempeløp. Han ledet på Jansrud helt til de siste passeringene. I det siste hoppet før målseilet flakset han med beina, men kom i mål ni hundredeler bak Jansrud.

Gulldrømmen brast

Men så ble drømmen om dobbelt norsk øverst på seierspallen i det første VM-rennet ødelagt. Eric Guay ble verdensmester i utfor i 2011, og ledet stort til de to nordmennene nedover. I mål var han hele 45 hundredeler foran Jansrud, som fikk gullhåpet ødelagt av canadierens kanonløp.

– Vi har ikke blitt så fine på det at vi ikke kan kose oss med medaljer. Men vi kjører for å få gullet. Men jeg trodde det skulle holde. Men Eric Guay er en fantastisk god glider, og utklasser oss andre. Det er bare å ta av oss hatten for det, sier Jansrud til NRK etter rennet.

Syk Jansrud

Kjetil Jansrud har vært syk de siste dagene, men sa før rennet at halvannet minutt med super-G ikke skulle være noe problem.

– Løypa er mer direkte enn vi hadde håpet på. Vi får se om snøen er rask eller treig, det er vanskelig å bedømme. Jeg tror det passer oss, sier Jansrud til NRK fø rennstart.

Jansrud hadde startnummer ni og Kilde nummer 13. Den tredje nordmannen, Bjørnar Neteland, starter som nummer 33.