Var en telefon fra å legge opp – nå er Moan klar for VM

Saken oppdateres.

– Jeg er utrolig stolt, og jeg synes vi har gjort en veldig god jobb, sier Magnus Moan.

I dag tar kombinertledelsen ut fire mann til VM i Lahti. Moan er sammen med Jørgen Graabak, Espen Andersen og Magnus Krogh klar for mesterskapet om drøye tre uker. Den siste plassen må Håvard Klemetsen, Mikko Kokslien og Jan Schmid konkurrere om i PyeongChang og Sapporo.

Stolt av snuoperasjonen

Etter en blytung start på sesongen, var veteranen Moan svært nær ved å legge skiene på hylla. Men hans gamle trener Frode Moen reagerte umiddelbart på Moans bønn om hjelp – og derfra har det egentlig bare gått en vei. Mot VM i Lahti. Nå er han tatt ut i den norske troppen sammen med Jørgen Graabak, Espen Andersen og Magnus Krogh.

Moan innrømmer at han er stolt av den snuoperasjonen han har maktet denne sesongen. Før jul var han svært nær

– Jeg satt på bommen og hadde ikke noe bilde av hva jeg skulle gjøre. Til slutt ramlet det sammen. Jeg ringte Frode Moen – og heldigvis tok han tak umiddelbart. Ting begynte å snu inni meg, og nesten umiddelbart begynte jeg å fly igjen. Da ble begeret med selvtillitt rimelig fort fylt opp igjen, sier han.

Lave skuldre

Beviset på at han var tilbake i verdenstoppen, kom med tredjeplassen i Val di Fiemme. Deretter fulgte 33-åringen opp med to topp ti-plasseringer i Chaux-Neuve. Dermed var VM-plassen inne. Og Moan er topp motivert til å legge ned en solid treningsjobb frem mot mesterskapet om drøye tre uker.

– Målet er at jeg får lagt ned så bra kvalitet i treningen at jeg bygger meg opp trygghet og ro. Jeg skal komme til Lahti med en selvtillitt og trygghet som jeg kanskje aldri før har gjort i et mesterskap. Nå står jeg ikke på lista over favoritter, så jeg kan bare senke skuldrene og slippe meg løs, sier Moan – og innrømmer glatt at det motsatte ofte har vært problemet.

– Jeg har gått inn i mesterskap med høye skuldre og resultatfokus. Men akkurat nå bryr VM meg midt på ryggen. Jeg har fått blod på tann i forhold til måten vi jobber på i bakken. Utfordringen blir å få overdrevet enda mer i oppstarten på hoppet - når jeg skal ut og fly. Det er det som driver meg, sier han.

Rar måned for Graabak

De neste dagene, forutsatt at forkjølelsen han pådro seg i Seefeld slipper skikkelig, skal Magnus Moan trene med Frode Moen i Granåsen. Deretter er det offisiell VM-samling på Lillehammer fra den 14. februar fram til avreise Lahti. Omtrent samme plan har Jørgen Graabak, som i hele år har vært selvsagt på VM-laget. Nå holder han på å dra seg til etter magesjauen som slo ham fullstendig ut før helga i Seefeld.

– Jeg skulle egentlig konkurrert meg i form i januar. I stedet har det vært en rar måned, hvor ting ikke har gått helt som planlagt, sier han.

Frykter virus

Magesjauen i Seefeld var så kraftig og langvarig at Graabak vil være litt ekstra forsiktig de kommende dagene.

– Det var såpass røft at jeg kan ha fått i meg noe virus. For et par år siden prøvde jeg å konkurrere med virus, og slet med det i ni måneder etterpå. Det er ikke veldig aktuelt i forkant av et VM. Derfor avventer jeg resultatene av noen prøver jeg tok hos legen før jeg begynner å trene for fullt, sier han.