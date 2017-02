Zuccarello-assist bidro til Rangers-seier

Saken oppdateres.

RANGERS-NASHVILLE 4–3

Det var gjestene fra sør som satte inn det første målet i Madison Square Garden, da Cody McLeod sørget for 1–0. I andre periode la Calle Järnkrok på for gjestene, før Rangers startet opphentingen.

Michael Grabner reduserte før J.T. Miller sørget for at hjemmelaget kunne gå til pause på 2–2.

Fem minutter ut i tredje periode var det duket for radarparet Mats Zuccarello og Chris Kreider. Som så mange ganger denne sesongen bidro Zucca med en assist som traff kneet til Kreider før den satt i nettet bak Nashvilles målvakt.

Med nøyaktig fire minutter igjen på klokken, var det J.T. Millers tur igjen, mens Roman Josi fra Predators var sistemann som scoret da han reduserte for Nashville og fastsatte sluttresultatet til 4–3 i favør av hjemmelaget.

Norske Zuccarello fikk 19 minutter på isen i torsdagens oppgjør i New York.

Avalanche gikk på en smell hjemme

Andreas Martinsens Colorado Avalanche hadde en dårlig dag på hjemmebane torsdag. Pittsburgh Penguins vant 4–1 i Denver.

Phil Kessel var den første som satte pucken i mål, da han åpnet for gjestene i første periode. I Andre periode la Patric Hornquist på to ganger, så det sto 3–0 til pingvinene fra Pittsburgh til den andre pausen.

Gabriel Landeskog utlignet for Avalanche da det bare var litt over tre minutter igjen av kampen. På tampen tok Colorado ut keeper Calvin Pickard, men i stedet for å få uttelling framover, endte det med enda et baklengsmål. 37 sekunder før det hele var over fastsatte Chris Kunitz sluttresultatet til 4–1 for gjestene.

FAKTA

Boston Bruins – San Jose Sharks 6–3, Buffalo Sabres – Anaheim Ducks 2–5, Columbus Blue Jackets – Vancouver Canucks 0–3, New York Rangers – Nashville Predators 4–3, Philadelphia Flyers – New York Islanders 1–3, Washington Capitals – Detroit Red Wings 6–3, Florida Panthers – Los Angeles Kings 3–6, Ottawa Senators – Dallas Stars 3–2, Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues 1–2 e.f., Arizona Coyotes – Montreal Canadiens 4–5 e.f., Colorado Avalanche – Pittsburgh Penguins 1–4.

