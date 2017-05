Zuccarello & Co. lever farlig – tapte hockeydrama på overtid

«Nær sagt overalt så kvinnene like ut - skapt etter et begrenset sett rollemodeller»

«Nær sagt overalt så kvinnene like ut - skapt etter et begrenset sett rollemodeller»

Saken oppdateres.

Ottawa Senators – New York Rangers 5–4 (1-2, 2-1,1-1, 1-0)

Ottawa Senators vant de to første kampene i sluttspillserien mot New York Rangers. Serien er avgjort når ett lag har vunnet fire kamper.

Det var Zuccarello & Co som så ut til å være i dytten foran kampen natt til søndag. Både kamp tre og fire endte nemlig med klare 4-1-seire til Mats Zuccarello og de andre Ranger’ne.

Seiersrekken ble brutt på overtid

Men seiersrekken ble brutt i det som utviklet seg til å bli et spennende kaos av en ishockeythriller. Zuccarello var på isen i 18.59 minutter, men fikk ingen målpoeng.

6.28 ut i første overtidsperiode avgjorde Kyle Turris den femte kampen mellom Ottawa Senators og New York Rangers i hjemmelaget Senators' favør.

Det betyr at Mats Zuccarello og New York Rangers ligger under 2–3 i kamper i NHL-sluttspillets andre runde, og må vinne de to siste kampene for å gå til semifinalen i NHL.

De kunne ha vunnet nattens kamp.

Pangstart!

Gjestene fra New York kom best i gang i Ottawa. Kampen fikk en pangstart, før det var spilt to minutter, var gjestene i ledelsen med 2–0. Ottawa utlignet etter seks minutter – tre mål på seks minutter!

Her var det lag som i innledningen var mer opptatt av å angripe enn av å forsvare seg.

Det ble ikke flere mål i første periode. Den andre ble litt mer ryddig og ordentlig, men det skjedde nok da også. I det niende minutt scoret vertene to ganger på 33 sekunder, og overtok føringen i kampen, men Rangers utlignet før pause. Det sto likt, 3–3 før siste periode.

Desperat spurt ga resultat

Rangers tok ledelsen syv minutter før slutt. Det sto 4–3 på måltavlen helt til det gjensto 1.26 minutt. Da ga vertenes desperate sluttspurt, de tok ut målvakten for å ha en ekstra spiller på isen, uttelling. Ex-Rangers-spiller Derick Brassard utlignet, og sikret «første-målet-vinner».

I overtidsperioden hadde vertene flest skudd, men gjestene fra New York fikk pucken i nettet. Scoringen ble annullert fordi målscorer Michael Grabner hadde for høy kølle da han styrte pucken i mål.

6.28 ut i overtiden falt altså avgjørelsen som gjør livet vanskelig for Hockeyheltene fra New York.

De to lagene møtes igjen natt til tirsdag. Vinner Rangers, spilles den siste og avgjørende kampen natt til torsdag.