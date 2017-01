Zuccas Rangers snudde til seier etter sterk opphenting

Saken oppdateres.

Det meste av kampen i Ohio sto i hjemmelagets tegn. Markus Nutivaara sørget for 1-0 etter bare snaut to minutters spill, og ikke mange minuttene etterpå la Cam Atkinson på til 2-0 i overtall.

Først etter 14 minutter var det Rangers' tur da Oscar Lindberg reduserte. Noen minutter før pausen rakk likevel Scott Hartnell å legge på til 3-1 for Blue Jackets.

I midtperioden ble det ett mål på hvert lag. Først økte Lukas Sedlak til 4-1 for vertene, men så begynte opphentingen. Michael Grabner gikk alene og reduserte til 2-4 drøyt fire minutter ut i perioden, og deretter var det måltørke til neste pause.

Zucca markerte seg ikke

Den siste perioden var det Rangers som eide. Etter et drøy minutt reduserte Adam Clendening, og litt over midtveis i perioden sørget samme Clendening for at lagene sto med fire mål hver. Sånn kunne denne normale spilletiden endt, men helt på tampen gikk Michael Grabner igjen alene mot Columbus-keeper Curtis McElhinney og fastsatte sluttresultatet til 5-4.

- Vi spilte en veldig solid periode som gjorde det mulig for oss å vinne kampen, sa Rangers-trener Alain Vigneault, ifølge nhl.com .

Mats Zuccarello glimret med sitt fravær på mål- og assiststatistikken tross 20 minutter på isen. I stedet dukket han opp på listen over utvisninger etter at han ble ilagt to minutter for å ha satt beinkrok på Josh Anderson.

Nordmannen endte opp med 0 i pluss-/minusstatistikken.

Sprekk

Columbus Blue Jackets står med to strake tap etter at seiersrekken stoppet på 16 kamper tidligere i uken. Espen "Shampo" Knutsens tidligere lag var kun én seier unna å tangere NHL-rekorden til Pittsburgh Penguins fra 1992/93-sesongen.

Etter at rekordjakten mislyktes på målstreken, har Blue Jackets sluppet inn hele ti mål på to kamper. Washington Capitals vant 5-0 i torsdagens kamp.

Neste kamp for New York Rangers er hjemme mot Toronto Maple Leafs førstkommende fredag.

