Skigigant bryter millionkontrakt med Therese Johaug

Saken oppdateres.

Utstyrsleverandøren Fischer bekrefter til TV 2 at de sier opp millionkontrakten de har med Therese Johaug.

I en mail skriver de at de har benytter seg av en antidoping-klausul, som sier at de kan si opp avtalen dersom utøveren blir tatt i doping.

– Antidopingklausulen i avtalen med Therese Johaug utløses nå etter dommen fra Wada, som fører til at kontrakten blir kansellert, skriver Fischer i en mail til TV 2.

De utelukker ikke at de gjenopptar samarbeidet med Johaug etter at dommen er sonet ferdig. Therese Johaug har flere andre personlige sponsorer. Så langt er det bare Fischer som har trukket seg fra samarbeidet.

Tidligere har Fischer sagt at de ikke vil kreve bonuser tilbake, siden Johaug testet positivt utenfor konkurransesesong.

I forrige uke ble det kjent at Therese Johaug blir utestengt i 13 måneder for bruk av det anabole steoridet Clostebol. Utestengelsen gjør at hun rekker å komme tilbake til OL i Sør-Korea i 2018. Hun er klar for konkurranse i midten av november.

Hun sa i forrige uke at hun ikke hadde bestemt seg for om hun vil anke dommen.