Bjørgen om Northugs svikt: - Han har gjort unødvendige feil

OSLO: Marit Bjørgen var fullstendig suveren da hun vant tremila i Holmenkollen. 36-åringen har klart å beholde formen etter de eventyrlige dagene i Lahti. Men skidronningen klarte å prikke inn toppformen til riktig tidspunkt, har Petter Northug hatt det tungt hele sesongen på grunn av overtrening i november.

Etter å ha gått inn til 30.-plass på lørdagens femmil uttalte Northug til Adresseavisen at han tror Bjørgens karriere vil vare mye lengre enn hans egen. Det til tross for at hun er seks år eldre enn ham.

- Fembarnsmor og OL-mester

- Jeg tror Bjørndalen må passe seg. Hun kommer til å være fembarnsmor og olympisk mester. Hun blir bare sterkere og sterkere, sier han med et smil.

Bjørgens svar på Northugs spådom er slik:

- Han burde ha skaffet seg familie selv.

- Du synes det?

- Ja.

- Fordi?

- Det ville ha roet ham litt.

- Du tror han hadde hatt godt av det?

- Jeg, jeg vet ikke, sier en humørfylt Bjørgen til Adresseavisen.

- Unødvendige feil

- Tror du Northug kommer tilbake til gammelt nivå?

- Han har absolutt muligheter til det. Han har drevet med dette i mange år og begynner å bli en voksen kar. Han vet jo egentlig hva som skal til. Han vet jo selv hvilke feil han har gjort i år, sier Bjørgen og fortsetter:

- Det er unødvendige feil. Man lærer mens man holder på.

Northug uttalte etter lørdagens femmil at han ikke vil hente inn ekstern hjelp når den skuffende sesongen skal evalueres. I etterkant av Lahti-VM varslet han endringer før neste sesong .

- Tror du han har nok motivasjon?

- Ja, det tror jeg. Nå kommer det en OL-sesong og det tror jeg trigger ham enda mer. Han lyktes ikke helt bra i Sotsji, så jeg tror OL blir en gulrot for ham, sier Bjørgen.

Skidronningen vant tremila i Holmenkollen med over to minutter foran finske Krista Pärmäkoski. Hennes lagvenninne Kerttu Niskanen tok tredjeplassen. Heidi Weng ble nest beste norske løper med fjerdeplass.

– Et sliteløp

– Det ble litt sliteløp, hvor jeg ikke fikk noe gratis. Jeg hadde følelsen av å gå tom, men fikk litt drikke underveis slik at det kom seg, forklarer Bjørgen.

Landslagstrener Roar Hjelmeset var naturligvis imponert over det han så.

- Det var et veldig, veldig godt løp. Det er vanskelig å sette ting opp mot hverandre. Det er ei tung tremil med litt dårlig føre. Det er klart at en for en person som er kondisjonssterk og i generelt god form så får man litt valuta, sier han til Adresseavisen.