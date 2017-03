– Denne duellen fristet Northug til å komme til Tromsø

Saken oppdateres.

I følge Hans Christian Ribe er Andreas Nygaard en grunn til at Northug kommer til NNM på Storelva i helgen.

– At Andreas Nygaard skulle gå sprinten er en annen faktor for at han kommer. Andreas går Birken på lørdag og kommer opp for å gå sprinten søndag. Petter og Andreas har hatt litt dueller seg imellom, og Petter slo Andreas knapt på en sprint i sommer på rulleski . Han la litt ut av den sprinten der på Northug-TV. Han ble litt disset fordi han ikke skulle gå Birken, så da la han ut litt av det. Han har tydeligvis lyst til å lage litt show rundt den duellen mot Nygaard.

Andreas Nygaard er ingen hvem som helst i langløpsirkuset. Han har to individuelle seiere, i Vasaloppet Kina og Kaisedr Maximilian Lauf, han er nummer to i sammendraget (915 poeng) i Visma Ski Classics-seieren, kun bak hans lagkamerat fra Team Santander, Tord Asle Gjerdalen (1264 poeng). Ennå viktigere for Northuf, Nygaard er spurtkonge og har så å si vunnet den grønne sprinttrøya, der han leder sammenlagt med 186 poeng, nesten 100 poeng foran Morten Eide Pedersen (88 poeng).

Brødreduell

Siden det er Team-sprint på søndagen på Storelva, vil det bli en ren brødreduell. Petter og Even Northug fra Strindheim, mot de Tromsø-bosatte skiløperne Andreas og Bjørn-Thomas Nygaard fra Burfjord.

– Det blir jo en ren brødreduell, utbryter Andreas Nygaard, som lader opp til Birken lørdags morgen.

Etter planen reiser han hjem til Tromsø på ettermiddagen og ser fram til å møte Northug i sprint igjen.

- Vi skal nok bite godt fra oss. Ser man på CV’en er de nok favoritter, men broderen er i god form og vi satser på at hjemmebanefordelen gir oss litt edge. Northug mener vi langløperne er for tung og dårlig teknisk, men jeg kjenner meg god og lettere enn på lenge, sier Andreas Nygaard.

- Ikke optimal

Vel vitende om at han 54 blytunge kilometer i kroppen dagen før sprinten.

– Det er kanskje ikke den mest optimale oppladningen, men det er mesterskap og NNM og det er klart jeg vil stille på det når jeg har muligheten. Det er artig og ikke bare gå langløp og det hadde vært artig om jeg hadde hatt litt saft igjen i beina til en eventuell spurt mot Petter, sier Nygaard.