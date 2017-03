Finnene har ikke tilgitt Norge det som skjedde for 16 år siden

Saken oppdateres.

Lahti: Marit Bjørgens fire gull skaper ikke den store jubelen i Lahti. Finnene har ikke tilgitt Norge dopingavsløringene i VM i 2001.

Norske skiledere og medier var nådeløse i kritikken mot finnene den gangen. Og fremst i rekken av dopingjegere sto Inggard Lereim. Seks finske løpere ble tatt i doping, et par av dem var rene nasjonalhelter. Den største av dem, Mika Myllylä led en trist skjebne idet han fikk store rusproblemer og døde bare 41 år gammel.

Forhistorien ligger som en skygge over langrennstadion og legger en demper på stemningen. Atmosfæren er merkbart tammere enn under VM i Falun, og nordmenn er fortsatt betydelig mindre populære enn svensker. Men det skal sies at det ikke har vært noen tilløp til åpen hetsing og drittkasting mot norske utøvere.

Den norske selvgodheten og nasjonalismen rundt store idrettsarrangement kan grense til det kvalmende. Finnene har en fortid som en stor idrettsnasjon, men i Finland er det et selvkritisk uttrykk som sier at finner ikke liker idrett, de liker suksess.

Norske tilskuere er opptatt av at stadionspeakeren snakker i ett kjør, men bare på finsk. De mange tusener nordmenn klager over at de ikke blir holdt informert om utviklingen i løypa. Den engelsktalende assistenten slipper sjelden til, og når han gjør det har utenlandske tilskuere «stengt av» ørene for den finske støyen.

Antero Mertaranta er en legendarisk kommentatorstemme på finsk tv, men også litt omdiskutert fordi han snakker så mye - for mye etter manges mening. Noen liker det, andre synes det blir slitsomt. For den som ikke kan finsk er det definitivt slitsomt, og det er noe som trekker ned opplevelsen på den ellers så flotte skistadion i stadion.

Marit Bjørgen bryr seg neppe om stemningen. Verdens beste har fullt fokus på seg og sitt. For første gang opplevde hun stavbrekk i et renn, men løste det elegant. Alle konkurrentene, norske så vel som utenlandske, hadde så stor respekt at de ikke ønsket å dra. Bjørgen måtte dra feltet nesten hver meter, men hadde likevel krefter til å smadre de fleste konkurrentene i de siste motene. Den siste, Heidi Weng, fintet hun vekk med en teknisk manøver som gjorde at hun skjøt fart ut av Lahti-svingen.

Hun har aldri fremstått med større selvtillit, og aldri gått så suveren gjennom noe mesterskap. I en alder av 36 er karrieren fortsatt på stigende kurs. Det spørs om noen kvinne vil sanke en større medaljesamling i langrenn.

Selv tenker Marit svært lite på antall medaljer. Hun er opptatt av menneskene rundt seg, og etter som dette var siste konkurransen i VM, så hun frem til mer samvær med sønnen: «Jeg gleder meg til å ligge sammen med Marius igjen.»