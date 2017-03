Northug: – Det var feil å vrake Dyrhaug

Saken oppdateres.

LAHTI: I snøvær fikk Niklas Dyrhaug bronsemedaljen etter en knallsterk 15-kilometer i VM-løypene i Lahti. 29-åringen gikk sitt livs skirenn i de tøffe løypene og ble kun slått av hjemmehåpet Iivo Niskanen og favoritten Martin Johnsrud Sundby.

I 20-tiden onsdag kveld kunne han klatre opp på seierspallen.

Northug gratulerer

– Det er selvfølgelig stort. Det er den første gangen jeg tar individuell medalje i VM, sier han til Adresseavisen etter å ha blitt hyllet sammen med Niskanen og Sundby i sentrum av VM-byen.

Kompisen Petter Northug fulgte løpet fra Norge, hvor han oppholder seg for å prøve å finne formen til søndagens femmil. Han gleder seg stort over at Dyrhaug endelig klatrer på pallen i en individuell mesterskapsøvelse.

– Niklas er en jeg unner medalje. Utrolig artig. Gratulerer til Niklas og hele familien Dyrhaug pluss Tydalen! skriver Northug i en tekstmelding til Adresseavisen.

Stikk til ledelsen

Samtidig benytter tittelforsvareren på femmila muligheten til å sende et aldri så lite stikk til landslagsledelsen:

– Niklas burde også selvfølgelig ha gått tremila, mener Northug.

Dyrhaug ble som kjent vraket til tremila, noe han tok svært tungt. På 15-kilometeren viste trønderen at han er i sitt livs form. Etter all sannsynlighet får han gå stafetten sammen med Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh.

– Petter støtter kompisene han. Det er godt å få den meldingen, sier Niklas Dyrhaug til Adresseavisen om SMS-en.

– Når innså du at dette var et medaljeløp ?

– Jeg følte ganske tidlig at det kunne være det. Allerede etter halvannen kilometer var jeg med og kjempet helt i toppen.

Opp- og nedturer

Dyrhaug har hatt en problemfylt karrière med mange opp- og nedturer.

– Veien hit har vært lang. Jeg hadde et gjennombrudd i 2011/2012-sesongen og fikk min første pallplassering under minitouren i Falun. Da kom jeg inn på landslaget. Så fikk jeg mycoplasma-virus og var egentlig ute i halvannet år. Så har jeg jobbet meg tilbake, sier Dyrhaug og fortsetter:

– De siste to-tre årene har jeg vært stabilt med i toppen. Denne sesongen har egentlig vært ganske tung, fordi jeg ble skadet i høst. Jeg har ikke ønsket å si så mye om det, fordi jeg har prøvd å fokusere på å bli bra og å gå så fort jeg kan.

Nå er Dyrhaug klar hvis han får sjansen på stafetten.

– Jeg ser på det som en bra mulighet for hele laget. De siste årene har nok oppgaven vært lettere enn den er nå, i og med at Ustjugov er så sterk. Jeg vil si det er dødt løp mellom Russland og Norge.