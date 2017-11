Saken oppdateres.

BEITOSTØLEN: – Jeg er heldig som har hatt flinke folk rundt meg. Når jeg kommer hjem, skal jeg være den samme som jeg alltid har vært. Selv om jeg går fort på ski, skal jeg være en bra fyr. Det har jeg fått inn fra dem hjemme.

Det lå mørke skyer over norsk langrennssport i november 2016. To ferske dopingsaker og debatten rundt medisineringen av norske skiløpere preget den nasjonale åpningen på Beitostølen.

Men det var ett lysglimt: En ung, ukjent og uredd trønder som banket konkurrentene på sprinten.

I skiglade Norge var det få som visste hvem Johannes Høsflot Klæbo var.

Men førsteårssenioren var ikke noe blaff. Han fulgte opp med bronse på VM-sprinten i Lahti. Og han tok sammenlagtseieren i verdenscupen i sprint som tidenes yngste.

Johannes Høsflot Klæbo Født: 22. oktober 1996 Klubb: Byåsen Trener: Kåre Høsflot (morfar) Meritter: 3 gull junior-VM 2016, to NM-gull 2017., VM-bronse sprint 2017, tre verdenscupseire, seier sammenlagt verdenscupen sprint 2017

Ett år etter er Høsflot Klæbo en av forgrunnsfigurene når langrennslandslaget samles til medietreff på Beitostølen.

21-åringen håndterer mediene som en 30-åring. Han lar seg ikke affisere av mikrofoner og blitzregnet.

Rolig og reflektert svarer han på spørsmålene journalistene.

– Jeg tror ikke jeg har forandret meg noen ting på året som er gått. Jeg føler at jeg er den samme, gamle, gode Johannes. For meg har det vært viktig å ha fokus på mine arbeidsoppgaver og hvem jeg skal være. Når jeg kommer hjem skal jeg være den samme uansett hvor fort jeg går på ski. Det er viktig for meg, sier han.

Fortsatt morfar som trener

Han er 21 år gammel. Han har begynt å tjene gode penger på karrièren som skiløper. Men foreløpig er det ikke snakk om å flytte ut av gutterommet.

– Jeg har ikke planer om det med det første, nei. Jeg blir boende i gutterommet i kjelleren til mor og far.

– Det er store kontraster fra i fjor da du kom til Beitostølen som relativt ukjent?

– Ja, det er en forskjell. Men både jeg og dem jeg har rundt meg, har vært flinke til å ha fokus på det vi skal gjøre. I fjor kom jeg hit med senkede skuldre. Nå skal jeg gå ut i løypene her og ha det artig, jeg skal kose meg med å gå på ski.

Selv om han er tatt inn under landslagets vinger, har han fortsatt morfar Kåre Høsflot (74) som sin viktigste sportslige støttespiller.

– Han har betydd alt for meg. Han har vært med meg fra dag én. Det var ham jeg fikk mine første ski av som toåring. Det var han som tok meg med på min første skitur. Det var han som kjørte meg til og fra treninger. Han har betydd alt for min skikarrière, og jeg synes det er kult at han fortsatt kan være med. Jeg setter veldig pris på at han fortsatt orker å være med meg.

Spiller fortsatt fotball

Det er mye som har skjedd det siste året. Det store gjennombruddet. Oppmerksomheten. Alle henvendelsene. Pappa Haakon siler ut det meste. Johannes har en følelse av at det er blitt mange «nei». Han og de nærmeste har vært opptatt av å styre unna ting som lekker energi.

Men én ting har vært viktig for 21-åringen å ivareta: Fotball med kompisgjengen.

– Jeg spilte helt til september. Fotball gir meg energi. Astor 2 har hatt det tøft i 6. divisjon. Det var et oppstartsår for kompisgjengen. Men vi hadde én toppkamp: Da vi spilte mot Mosvik. Da tok guttene seg en pause i fadderuken og vi klarte å stille et bra lag.

I kampen mot Petter Northugs Mosvik dunket Klæbo ballen i mål fra 40 meter.

– Det er ikke så ofte at slike avslutninger går i mål. Det målet setter jeg høyt.

Fotballinteressen hans blir bekreftet da en journalist fra Expressen forteller at en meningsmåling viser at det svenske folk ikke ønsker et comeback fra Zlatan Ibrahimovic i fotball-VM.

– Dersom jeg var svensk landslagssjef, ville jeg nok tatt med Zlatan, svarer Klæbo.

Og gliser.

– Hvor lyst har du å gå ankeretappen for Norge i OL?

– Det er et godt spørsmål. Den som er best forberedt får gå. Og det svaret får vi ikke før sesongen er i gang og vi nærmer oss OL.

– Men du er sulten på å få muligheten?

– Det er klart det hadde vært artig med en ankeretappe. Men det er helt uaktuelt for meg å tenke på nå. Nå må jeg ha fokus på det jeg skal gjøre nå. Vi må komme i gang med World Cup-sesongen.

– Hvis det er ett renn du vil plukke ut som viktigere enn andre i vinter, hvilket er det?

– OL-sprinten er kanskje det viktigste for min del. Det er der jeg ønsker å gå fortest. Men det er ikke bare-bare å være norsk og kvalifisere seg for OL. Du må gjerne vise god form tidlig. Her er det bare å henge i.

Han har så vidt sett på løypeprofilen i Pyeongchang. Han har fått med seg at det er en bakke som er skapt for ham på vei inn mot stadion.

– Den bakken ser artig ut, den. Men først må jeg kvalifisere meg. Så kan jeg studere løypeprofil og sånn.

– Hvor har du mest å hente som skiløper?

– Mest på distanseformen. Jeg er spent på hvor jeg står der. Jeg vil fortsatt utvikle kapasitet og jobbe på der.

Gapte over for mye

Han har omtrent samme treningsmengde som for ett år siden. Men Klæbo har måttet justere treningsbelastningen. At den ikke er blitt for stor.

I sommer måtte han stå over et par samlinger på grunn av sykdom. Han gapte over for mye.

– Det kjipeste som skiløper er å ligge i sengen. Jeg var sliten i perioder. Jeg har hele tiden måtte passe på at totalbelastningen ikke ble for stor. Det har stort sett gått bra.

Unggutten fikk mye oppmerksomhet for hvordan han løp motbakkene i Lahti-VM.

– Jeg prøver hele tiden å utvikle meg og ta nye steg. Men jeg har ikke noen «nytt» å komme med i vinter. Jeg fortsetter å jobbe med det jeg tror er riktig: Tekniske løsninger, se på video og fortsette i samme sporet som jeg har gjort.