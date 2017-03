Skiledelsen i hastemøte for å avgjøre Johaug-støtte

Saken oppdateres.

DRAMMEN: Nå er det uvisst om skiforbundet vil fortsette å støtte skistjernen økonomisk, etter at FIS anket dopingdommen inn til CAS .

I forkant av verdenscupsprinten i Drammen opplyser langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad til Adresseavisen at langrennskomiteen i løpet av i dag eller torsdag formiddag vil ta stilling til om de fortsatt skal bidra med økonomisk støtte.

– Vi har ikke hatt mulighet til å få en endelig avklaring. Vi håper det ikke skal ta så veldig lang. Vi er avhengige av å være formelle på dette, sier Skogstad.

Anke fra FIS

Han opplyser frem til nå har brukt 600 000 kroner på å hjelpe Johaug med advokatutgifter.

– Det som er situasjonen er at vi kommer til å støtte og hjelpe Therese så godt vi har mulighet til innenfor det regelverket vi har. Det er slik at vi hadde et vedtak om å støtte frem til det forelå en dom i domsutvalget, forklarer Skogstad.

Johaug ble som kjent utestengt i 13 måneder av domsutvalget i Norges idrettsforbund. Johaug valgte ikke å anke avgjørelsen. Det er Det internasjonale skiforbundet (FIS) som nå har anket dommen inn til CAS, den høyeste rettsinstansen i idrettssaker.

– En ny situasjon

– Nå er det en ny situasjon. Den kom i går og vi er ikke helt ferdige når det gjelder avklaringer for å gå ut med et standpunkt, sier Skogstad.

Han mener det ikke er grunn til å tro at det er snakk om store summer dersom skiforbundet velger å fortsette støtten.

– Da baserer vi litt på CAS-behandlingen av saken mot Martin Johnsrud Sundby. Det var ikke det der dro av gårde med de største summene, sier Skogstad. Skiforbundet brukte totalt 3,3 millioner kroner på Sundby-saken.