«Spissen som aldri får ballen i mål»

Saken oppdateres.

LAHTI: Han hadde tre store sjanser. Den første (15 km) strøk tverrliggeren, den andre (30 km) satte han i stolpen og på den tredje (50 km) skled Sundby da han skulle sette ballen i mål. Nå er det ikke lenger tilfeldig at han ikke står med gull i VM eller OL.

Det var nesten trist å se premieutdelingen. Juha Mieto, den største skiløperen som aldri vant et mesterskapsgull, delte ut femtepremien til en annen som risikerer å ende i samme kategori. Sundby har vært den beste skiløperen de siste 3-4 sesongene, men bommer i mesterskapene. Det er ikke sikkert han får flere like gode sjanser.

I motsetning til Juha Mieto, som var en av de mest populære skiløperne i sin samtid (i skarp konkurranse med Thomas Wassberg og Oddvar Brå), klarer ikke Martin Johnsrud Sundby å oppnå folkets gunst.

Det finnes mange forklaringer på det. Den enkleste er at folk som er vokst opp på Oslo vest ikke har lett for å bli populær rundt om i Norges land. En oppvekst i Mosvik er et atskillig bedre utgangspunkt. For øvrig er det slik at de som liker Northug, misliker Johnsrud Sundby. Mer tydelige motpoler skal man lete lenge etter. Det har vært mye rivalisering mellom de to, og det er ingen tvil om hvem folk flest heier på.

De to har også sparret hverandre positivt. Martin ble lei av at Petter hang seg på og spurtet fra på slutten, så han utviklet løpsstyrke til å gå fra. Da det skjedde åpnet det Petters øyne for at han må utvikle seg videre.

Jeg synes Martin Johnsrud Sundby er flink til å snakke for seg i media, men selv om han snakker mye, lenge og sjelden snubler i ordene, fremstår han ikke helt ærlig og troverdig. Det skurrer litt når han som står litt på utsiden og følger sitt eget opplegg, snakker til stadighet om «laget mitt».

Sundbys største problem er kanskje at han litt ufrivillig kan fremstå verdensmester uten å være det. Petter fra Mosvik kan være bråkjekk og utfordrende uten at det slår tilbake, men Martin fra Røa blir straffet for det samme i opinionen. Hvor marginal denne balansegangen er, ser man i Sverige der en «kaxig» Zlatan, sliter med å få folkets gunst. Bare en gang har det svenske folket stemt frem nasjonens største idrettshelt til vinner av Jerringpriset.

Når resultatet av femmila ble så skuffende, er det ikke til å unngå at det blir diskusjoner rundt strategien. Laget hadde en plan, men fulgte den bare halvhjertet. For eksempel skulle noen overtatt kjøret etter at Johnsrud Sundby gjorde rykket som fikk tetgruppa til å sprekke. I stedet tok de seg nærmest en hvile ved drikkestasjonen. Helt meningsløst! Enten var de andre norske for slitne, eller så tenkte de bare på sine egen sjanser. Kanskje burde de tatt lærdom av kvinnenes 50 km og spart alle krefter til råkjør på den siste mila.

Norges lag besto av fire som ønsket høy fart og en som ønsket lav fart. Tanken på at de andre skulle gått for Petter Northug, den som hadde vist svakeste form, fremstår meningsløs. Om de hadde valgt den strategien, ville ikke Petter hengt med på rykkene i de siste bakkene. Til det går han for dårlig teknisk i padling for tiden.

Men Northug var den moralske vinneren i det norske laget, den som presterte over forventning. Han fikk en stor opptur som bør være en inspirasjon foran OL-sesongen.

For øvrig synes jeg det er lov å stille noen spørsmål rundt prestasjonene. Til tross for de enorme ressursene Norge og Sverige bruker på denne idretten, ble begge nasjoners løpere slått av et «enmannslag» fra England på 50 km. Andrew Musgrave ble nummer 4, 11 og 12 i dette VM. Imponerende utnyttelse av små ressurser på ski og støtteapparat.

PS! Når løperne gjennomfører 50 km på en time og tre kvarter og det er mer eller mindre slutt på at løpere sprekker, bør FIS spørre seg om ikke tiden er inne til å øke den lengste distansen til 75 km.