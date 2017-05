Svensk nettsted hevder Tomas Northug legger opp

Hvilken religion er det best å være annerledes i?

Saken oppdateres.

Sweski.com hevder at Tomas Northug har bestemt seg for å avslutte toppsatsingen. Saken er uavklart, hevder manageren.

- Etter en lang sesong vil det alltid være tro og tvil inn i en ny. Om Tomas Northug kliner til videre inn mot en OL-sesong, får han si noe om når tiden er inne. Det er for tidlig for meg å si noe om, sier Are Sørum Langås til Adresseavisen.

Slik reagerer Tomas Northugs manager på at sweski.com hevder å vite at 27-åringen har bestemt seg for å avslutte toppidrettssatsingen.

Nettstedet skriver at det er slutt på motivasjonen.

Adresseavisen får imidlertid opplyst at situasjonen ikke er avklart, men at en avgjørelse kan komme raskt.

Forbrede pensjonslivet med en rundtur i Portugal! Lagos-> Lisboa -> Albufeira ! #vamos #finfint #ikkeaprilsnarr A post shared by Tomas Northug (@tnorthug) on Apr 24, 2017 at 6:59am PDT

Allerede i februar kom det signaler om at Northug var begynt å gå lei.

- Jeg må vurdere hva jeg holder på med, om jeg skal finne på noe annet å gjøre, sa han etter å ha falt i semifinalen på NM-sprinten på Lygna på det han mente var hans aller verste dag som skiløper.

Denne sesongen har vært vrien for nordtrønderen, som har slitt med å komme tilbake på nivået fra 2015 – da han kom til VM-finalen i sprint.

Derfor var han nok også ekstra skuffet etter å ha falt fra en bra plassering på Lygna. Etter å ha svart ja på at han vurderte å legge opp, brøt faren John Northug inn og sa:

- Vent til i morgen med det.

Adresseavisen har ikke lyktes å få en kommentar fra Tomas Northug onsdag.