Advokat avslørte: Johaug tok antidopingkurs etter at hun ble tatt

Saken oppdateres.

Advokat Niels Kiær i Antidoping Norge sier nå at skistjernen tok «Ren Idrettsutøver» først etter dopingavsløringen.

I midten av oktober fortalte Adresseavisen at flere landslagsløpere i langrenn hadde gitt blaffen i antidopingopplæring . Skiledelsen ønsket at alle landslagsutøvere skulle ha gjennomført Antidoping Norges «Ren Utøver»-program allerede i mai, men etter at Johaug-saken sprakk ble det klart at flere hadde latt være.

Rutinesvikt

– Det er litt sløvt, også av oss som har pålagt dem om å gjøre det, men ikke fulgt det opp. Og det er sløvt at de ikke har fulgt det opp selv, uttalte landslagssjef Vidar Løfshus til Adresseavisen.

Han innrømmet rutinesvikt.

Løfshus uttalte da at han ikke kjente til hvem som tok kurset i mai og hvem som ikke gjorde det. Han kunne derfor ikke svare ja eller nei på om Johaug hadde gjennomført antidopingopplæringen.

Under dagens innledningsforedrag opplyste imidlertid advokat Niels Kiær fra Antidoping Norge at Johaug ikke hadde gjennomført opplæringsprogrammet «Ren Idrettsutøver».

Tok selvkritikk

– I 2015 ble programmet lansert og oppdatert i henhold til gjeldende reglement, som videre sier at det er et mål at alle landslagsutøvere i Skiforbundet skal gjennomføre programmet. Det skal sikre et minimum av antidoping-kunnskap, uttalte han under høringen på Ullevaal stadion.

Kiær sa videre at Johaug ikke hadde gjennomført kurset før dagen etter pressekonferansen hvor dopingsaken ble kjent.

Da Adresseavisen pratet med Løfshus om saken i oktober, tok landslagssjefen selvkritikk.

– Dette kan være et spark til meg også. Støtteapparatet bærer utøverne frem på hender og føtter. Vi sier i vår egen utviklingstrapp at noe av det viktigste er å gjøre utøverne selvstendige. Så kommer de på elitelaget, og da tar vi fra dem litt av selvstendigheten. I stedet for å kritisere curling-generasjonen må vi kanskje gå i oss selv.

