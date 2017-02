Alle dører er åpne for Northug: – Ikke usannsynlig at han tar gull

Saken oppdateres.

– Det er ikke usannsynlig at Petter tar gull på sprinten, sier landslagstrener Tor Arne Hetland, og snakker om den øvelsen der Northug har friplass som regjerende mester. Selve åpningsøvelsen i VM.

Det vil åpne opp for flere øvelser for trønderen, som også har friplass på femmila, men som ønsker seg mer.

Sprintere i særklasse

På sprinten er det Emil Iversen, Finn Hågen Krogh, Johannes Høsflot Klæbo og Sindre Bjørnestad Skar som er helt sikre, med mindre det skjer noe uventet frem til mesterskapet starter i Lahti. Der stiller Norge med fem mann.

Det at Northug kom med blant de tolv i VM-troppen, og ikke som 13. mann, gjør det mulig for ham å sikre seg enda flere ben å stå på.

Ingen tør av avskrive Northug på distanser og øvelser der han ikke allerede er innenfor. Riktignok var Northug raskt ute etter 23.-plassen på 30 km med skibytte da han sa at han ikke hadde noe å gjøre på den øvelsen i Lahti. Det var vinner Martin Johnsrud Sundby helt enig i.

Stolt av lagkameratene

32-åringen sa flere ganger etter løpet at han var stolt av det firerbanden hadde gjort underveis: Toer Niklas Dyrhaug, treer Didrik Tønseth og firer Sjur Røthe var riktignok i solid avstand bak vinneren, men de sto frem som de sterkeste, flere hakk foran resten av feltet.

– Det er denne gjengen som bør bli de som starter på skiathlon i VM, sier Sundby.

Får ikke ankeretappen

En litt spakere, mange vil si ærlig Northug, slo også fort fast at han bare er reserve på ankeretappen på stafetten i VM.

– For den bør Finn Haagen Krogh få, kom det fra Northug.

Det er Hetland enig i.

– Finn Hågen har prestert så bra på to stafetter for Norge denne sesongen, og vist hvor sterk han er i spurten, sier Hetland.

Sjefen er glad for at løperne gir tilbakemeldinger på at de ikke er helt der de skal være.

– Etter at Ola Vigen Hattestad ga fra seg plassen under OL i Vancouver, er det enighet om at ingen stiller opp hvis man bare kan gi 95 prosent. Løperne er veldig lojale, mener Hetland.

Han sikter til at en syk Hattestad i Vancouver valgte å gi plassen sin til Øystein Pettersen. Han og Northug tok OL-gull.

Har tre uker å gå på

Hetland tror likevel at Northug kan komme seg adskillig i form de neste ukene. De siste plassene til noen av VM-øvelsene er det fortsatt mulig å hanke seg inn på.

– Nå skal jeg dra til Berninapasset og snakket med løperne om hva de kan forvente fremover og hva de må forbedre seg på. Og det som sies på Bernina, forblir på Bernina, ler han.

Historien hadde noe å si

Hetland drar til Sveits og høydeleiren der som nettopp Northug, Didrik Tønseth og Anders Gløersen skal på.

Resten av herreløperne velger å være på Sjusjøen.

Selv om Norges mestvinnende mesterskapsløper de siste årene ikke er i samme slag som tidligere, fikk gamle meritter betydning.

– Petters historikk gjorde at vi valgte å ta ham med i tolvmannstroppen.

Har et veldig sterkt lag

Norge har medaljekandidater i alle øvelser, også på herresiden.

Ikke minst Johnsrud Sundby har store ambisjoner.

Nå gjelder det å legge opp det riktige løpet fremover.

– Jeg skal fullføre hardkjøret ut kommende uke. Deretter må intensiteten ned. Jeg fikk et lite varsko på torsdag (på 15 km klassisk) om at jeg ligger helt i grenseland, sier Røa-løperen, som måtte se Didrik Tønseth vinne den øvelsen. Selv ble han nummer tre.

– Likevel var den erfaringen gull verdt for meg. Nå skal jeg ikke gjøre noe ufornuftig fremover. Jeg balanserer helt på knivseggen. Det har jeg ikke tenkt å fortsette med.

Han blir å finne på Sjusjøen og trekker seg bort fra familien de 2,5 siste ukene før VM. Han vil ikke bli syk.

Johnsrud Sundby drømmer om å ta sin første individuelle gullmedalje i VM.

– Ja, det er guttedrømmen.