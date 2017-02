Antidoping Norge anker ikke Johaug-dommen

Saken oppdateres.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund avsa sin dom i saken mot Therese Johaug 10. februar. Johaug ble dømt til en utelukkelse i 13 måneder, noe som var én måned mindre enn påtalenemndas påstand.

Påtalenemnda i Antidoping Norge har nå besluttet at de ikke anker dommen.

– Påtalenemnda konstaterer at Domsutvalget i det vesentligste har vært enig i nemndas vurderinger, og at en reduksjon med en måneds utelukkelse ikke har vesentlig betydning for håndhevelsen av dopingreglene, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær.

– Dommen statuerer at idrettsutøvere er underlagt en streng aktsomhetsplikt, og at dette i enda større grad gjelder eliteutøvere, sier Kiær.

– Godt å få det avklart

Påtalenemnda i Antidoping Norge la i utgangspunktet ned et påstand om en 14 måneders utestengelse for Johaug, men de velger altså ikke å anke NIFs dom på 13 måneder.

– Det som var viktig for påtalenemnda var at dommen ikke reiser noen tvil for hvordan dopingreglene skal forstås eller håndheves. Den viser også at utøverene har en streng aktsomhetsplikt. Sånn sett mener vi det ikke var nødvendig å anke når dommen bare er en måned kortere, utdyper Kiær overfor Aftenposten.

– Vi er glade for at de har gjort den samme vurderingen som oss ved ikke å anke. Det er godt å få det avklart, sier Johaug-manager Jørn Ernst til NTB.

Johaug vil gå videre

Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol, som hun etter egen forklaring fikk i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno i september 2016.

Onsdag ble det klart at heller ikke Johaug selv anker utestengelsen på 13 måneder.

– Dette har vært en tung og vanskelig sak for Therese Johaug, og hun håper nå at hun kan legge den bak seg, uttalte Johaugs team.

– Hun opplever avgjørelsen som urimelig streng, men det viktigste for henne nå er forutsigbarhet slik at hun fullt ut kan konsentrere seg om skiløping, het det i en pressemelding.

Venter på FIS

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har sagt at de vil rådføre seg med Verdens antidopingbyrå (WADA) før de tar en endelig beslutning på om de vil anke eller ikke.

Både FIS og WADA kan anke.

Dersom dommen på 13 måneder blir stående, rekker Johaug OL i Sør-Korea. Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor, og dermed kan Johaug konkurrere igjen fra 18. november idersom dommen blir stående.