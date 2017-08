Åpenhjertig Johaug: – Både jeg og nordmenn flest har nok tenkt «takk og farvel til deg» når noen tester positivt

Saken oppdateres.

SEISER ALM: I solfylte Seiser Alm, nesten 2000 meter over havet, glir gondoler over åsen.

I bakgrunnen ligger lyse skyer som et teppe over ruvende fjelltopper.

På veien som snirkler seg oppover det postkortvakre landskapet, går Therese Johaug på rulleski med lillebror Karstein på slep.

Repetisjon etter repetisjon etter repetisjon. Den resolutte lyden av stavpigger som treffer asfalt forteller om et stort mål, om en utøver som har et brennende ønske om å slå tilbake i OL i Pyeongchang i februar neste år.

Men Johaug vet fortsatt ikke om hun får lov til å delta. CAS-dommen var varslet å komme fredag, men igjen ble den utsatt, denne gang til tirsdag kommende uke.

Da beskjeden om en ny utsettelse kom, tok Johaug det tungt. Nå tør hun ikke håpe på at en endelig avgjørelse faktisk kommer tirsdag.

Hvis CAS-panelet lander på en dom på over 15 måneder, går OL uten Johaug.

– Jeg føler at jeg har gjort en veldig god jobb. Jeg har prøvd å gjøre alt riktig for å være i best mulig form til et OL. Hvis jeg får beskjed om at jeg kan gå der, skal jeg være godt forberedt, sier Johaug til Aftenposten.

Fått nytt syn på dopingsaker

Den første av dagens to økter er gjennomført, og Johaug har akkurat spist lunsj på det fasjonable hotellet Steller-Dellai. Der er store deler av familien samlet.

Det var her i Seiser Alm at marerittet startet for Johaug for ett år siden. Det var her hun fikk en solforbrenning på leppene. Kremen daværende landslagslege Fredrik Bendiksen kjøpte på et apotek i Livigno noen dager senere er oppgitt som årsaken til at Johaug testet positivt for det forbudte stoffet clostebol.

De siste månedene har gitt Johaug et annet syn på idrettsutøvere som blir tatt for doping.

– Jeg har sett i min sak at jeg ikke bare skal lese i media og dømme folk ut fra det jeg leser der. Jeg skal sette meg ordentlig inn i saken og virkelig skjønne hva som egentlig har skjedd før jeg uttaler meg eller dømmer noen. Jeg har lest meg opp på mange CAS-saker, og i mange av dem er det uflaks som har gjort at folk har havnet i den situasjonen.

– Både jeg og nordmenn flest har nok tenkt «takk og farvel til deg» når noen har avlagt en positiv dopingprøve. Men så vet vi egentlig ikke hva som ligger bak og hva som har skjedd, sier Johaug.

Også for lillebror Karstein har dopingsaken gitt nye perspektiver.

– Det er fort gjort å være litt bastant og fordomsfull. De siste månedene har lært meg at man bør sette seg inn i ting før man uttaler seg. Det gjelder alt i livet, sier han til Aftenposten.

Han beundrer måten storesøsteren har taklet dopingsaken på.

– Får hun gå OL, stiller hun maksimalt forberedt, mener Karstein Johaug.

– Helt surrealistisk

For Johaug har det siste året vært en berg-og-dal-bane av følelser. Fra hun vantro mottok beskjeden om at hun hadde testet positivt, via fortvilelsen da hun ba om å bli trodd på sin forklaring på en pressekonferanse, dommen på 13 måneder, Det internasjonale skiforbundets anke og til høringen i Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.

– Det er helt surrealistisk hele greia. Det er ett år siden jeg reiste ned hit, og det er så mye som har skjedd i livet mitt det siste året. Jeg setter veldig pris på støtten jeg har fått fra folk, det er det som holder meg oppe, sier Johaug.

– Hva har vært det verste med det siste året?

– Det verste er hele settingen. Det å gå rundt i uvisshet og ikke vite hva du går til eller hvordan langrennskarrièren ser ut, er ikke noe gøy. Å hele tiden bli dratt ned i grusen på grunn av nye utsettelser og mer uvisshet.

– Hva har vært det beste?

– Det beste med alt det her, er at jeg har fått mer tid hjemme med familien og dem jeg er glad i. Slik har jeg fått snudd det litt til det positive. Jeg har også hatt ett år med bare trening, der jeg har kunnet styrt hverdagen og treningen helt selv, selv om jeg veldig gjerne skulle ha konkurrert.

– Er det noe du tenker at du kunne ha gjort annerledes?

– Det er lett å være etterpåklok. Jeg har skjønt at i dette systemet kan man ikke stole på noen. At man må være sin egen sjef, er ansvarlig for alt man gjør selv og må være ekspert. Det er lærdommen jeg har tatt med meg, at jeg ikke kan stole på noen.

– Hva har støtten fra Marit Bjørgen og resten av resten av landslaget betydd for deg?

– Det har betydd vanvittig mye. Marit vært et forbilde for meg hele tiden. Det hun har sagt til meg, det norske folk og media, har jeg satt vanvittig stor pris på.

– Hva med støtten fra familien?

– Familie er det viktigste oppi det her. Først og fremst har Nils Jakob (Hoff, Johaugs kjæreste, journ.anm.) vært en enorm støtte, og så har Karstein trent mye med meg og fått meg til å se fremover. Mamma, pappa og resten av familien har også virkelig støttet opp, sier Johaug, og fortsetter:

– Utenfor toppidrettsboblen ser jeg at det er andre verdier som er viktigere. Når du er i konkurransemodus, gjør du alt for å gå fort på ski. Men når du har vært gjennom det jeg har vært gjennom nå, ser du at det er andre ting i livet som er viktigere.

Mens hun er utestengt, ligger Therese Johaug litt foran landslaget. Nå er hun her i Seiser Alm. Når landslagskvinnene ankommer kommende onsdag, reiser hun videre til Livigno.

Selv om hun ikke får lov til å trene med landslagsvenninnene eller delta i konkurranser, opplever ikke Johaug at hun er blitt satt tilbake som utøver.

Therese Johaug vet ikke hvor lenge hun skal være langrennsløper, men én ting er hun krystallklar på: Hun skal tilbake.

– Jeg skal ikke legge opp før jeg har konkurrert igjen. Jeg skal slå tilbake uansett hva dommen blir, fastslår hun.