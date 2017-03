Avslører at den dramatiske sisteetappen var planen hele tiden

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: Det norske herrelaget tok et sterkt VM-gull på fredagens stafett. For første gang på ti år gikk de en mesterskapsstafett uten Petter Northug. Men det var et par sko Finn Hågen Krogh klarte å fylle.

Krogh gikk ut med en luke på 17 sekunder ned til råsterke Sergej Ustjugov på siste etappe. De ti kilometerne ble en berg- og dalbane av nerver, da Ustjugov knappet mye innpå Krogh - før han mistet tid til ham igjen.

Men Krogh hadde tilsynelatende stålkontroll hele veien. For den gåingen var planen hele tiden, avslører Niklas Dyrhaug.

– Han sa på frokosten at dersom han gikk ut litt foran, skulle han slippe Ustjugov inn til han var 30-40 meter bak, og så støte ifra igjen, sier Dyrhaug.

– Så kald at det er utrolig

Krogh slapp dermed aldri Ustjugov så langt innpå seg at det ble en spurtduell.

– Da er du kald, altså! Det Finn gjør er imponerende, det hele laget gjør er bra. Finn er jo så kald at det er helt utrolig. Han er jo så laidback og har ikke nerver, fortsetter Dyrhaug.

Martin Johnsrud Sundby var også imponert av lagkameraten:

– Det var helt sykt. Det skiftet så fort, først var det elleve sekunder, så var det fem, så var det åtte. Finn gjør et valg, og han gjør et tidlig valg: De aller fleste hadde startet tøft, men kontrollert, og latt Ustjugov ta ham igjen, for så å spare krefter. Men Finn velger å holde den luka. Det tror jeg ingen andre hadde valgt, sier Sundby.

Forberedt på spurt

– Han har en ro og er så kald i hodet. Jeg er søkk imponert av det han gjør i dag. Med de egenskapene og den farten han besitter, er det rått å gjøre som han gjør, sier Sundby.

Lagkamerat Didrik Tønseth gikk første etappe, og er imponert over hvor rolig Krogh var med sesongens kanskje beste langrennsløper jagende bak seg.

– Han er så kald, så vi lurer på om han egentlig har et nervesystem. Det skal litt til for å holde Ustjugov 17 sekunder bak seg, sa Tønseth.

Finn Hågen Krogh innrømmer på pressekonferansen etter løpet at han hadde forberedt seg på et spurtoppgjør.

– Det var helt forferdelig! Det er det verste man kan gjøre, å gå ut med Ustjugov bak seg sånn. Jeg måtte gå alt jeg hadde. Han gjorde det til et tøft løp. Jeg har forberedt meg på en sluttspurt, og det var kanskje litt synd at det ikke skjedde. Alt det måtte jeg kaste i søpla i dag, sier Krogh.