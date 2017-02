Bildene av VM-løperen gikk verden rundt. Nå vil skilegende ha regelendring: – Dette er feil

Saken oppdateres.

Han snublet, skled, brøt halvveis - og gikk seg inn i Lahti-publikummets hjerter. Adrián Solano fra Venezuela har fått mye oppmerksomhet de siste dagene - men ikke fordi han er en glimrende skiløper. Snarere tvert imot.

På kvalifiseringen til 10 kilometer onsdag brøt han etter rundt fem kilometer. På sprintprologen dagen etter ble han nummer 156. Han brukte 13 minutter og 49 sekunder på den 1,6 kilometer lange løypen. Sergej Ustjugov, som var raskest, brukte tre minutter og 11 sekunder.

Langrennsinteresserte - spesielt i Finland - har latt seg fascinere av Solanos historie. Men enkelte mener også at han aldri burde fått slippe til i VM-løypene - blant dem den finske langrennslegenden Juha Mieto.

– Jeg skjønner at det internasjonale skiforbundet ønsker å slippe til nye land. Men dette er feil måte å gjøre det på, sier Mieto til den finske avisen Ilta-Sanomat .

– VM eller OL er ikke stedet for å lære å gå på ski. Troverdigheten til langrenn er i fare, sier fortsetter Mieto, som også var en kulthelt i langrennssporet, med blant annet fem OL-medaljer på 70- og 80-tallet.

Ekspert: - Et godt reglement

Mieto er én av mange som har kastet seg inn i debatten etter Solanos VM-opptreden.

Det hører med til historien at rennet Solano deltok i onsdag var et kvalifiseringsrenn, ment for å sile ut løperne som ikke er gode nok til å stille i selve VM-øvelsen.

Utenom Solano var det også utøvere fra Trinidad og Tobago, Brasil og India som deltok.

Eurosport-kommentator og tidligere langrennsjef i skiforbundet, Åge Skinstad, støtter den nåværende ordningen.

– Jeg synes kvalikrennet som var på onsdag er utmerket til dette formålet. De 10 beste derfra får gå distanserennet i VM. I tillegg får alle gå sprintprolog. I fellestartrennene er reglementet slik at de som eventuelt blir tatt igjen med en runde blir tatt ut av løpet, men de får beholde den plassen de er på når de blir tatt ut. Samme regel gjelder også i NM, skriver Skinstad til Aftenposten i en tekstmelding.

– Jeg synes dette er et godt reglement som tar bare på både de beste og bredden, legger han til.

Omtales over hele verden

Adrián Solanos renn i Lahti har spredd seg til nyhetsmedier som sjelden skriver om langrenn. Blant annet har spanske AS, amerikanske New York Times, samt britiske BBC og Daily Mail skrevet om venezuelanere.

Over hele verden gjøres det et poeng ut av Solanos mangelfulle skiteknikk, men det er ikke så veldig rart. Solano hadde nemlig aldri sett snø før han fløy over Atlanterhavet for å representere hjemlandet i VM.

Historien har fått mange til å spørre seg: Hva skal egentlig til for å stille i VM?

Turneringsleder for VM Jussi Prykäri kom med svaret i et intervju med Ilta-Sanomat .

– For å være med i kvalifiseringen trenger man en betalt FIS-lisens og et land som melder deg på, sa Prykäri.

– Jeg er veldig fornøyd

Turneringslederen fortalte også at han hadde blitt bedre kjent med Solano før onsdagens kvalifiseringsrenn.

– Det var første gang jeg hjalp en løper med bindingene og å feste stavene. Han har tydeligvis ikke brukt slikt før, forteller Prykäri.

Hovedpersonen selv var godt fornøyd med kvalifiseringen onsdag, selv om han måtte gi seg etter flere fall og stavbrekk.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg kom ikke i mål som nummer én, men jeg gjorde det jeg skulle. Målet mitt er å nå ennå høyere, jeg trenger for å gå i OL, sa Solano til den finske TV-kanalen YLE .

– Vi har alle problemer i livet. Noen ganger går det nedover, men da gjelder det å reise seg. Det skal jeg gjøre så mange ganger som nødvendig, fortsatte han.

Mesterskapet er imidlertid ferdig for denne gang i Solanos tilfelle. Nå vil tiden vise om venezuelaneren dukker opp i Pyeongchang-OL neste år.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: