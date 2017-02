Spørsmålet om sønnen fikk Bjørgen til å gråte

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: Da Marit Bjørgen sto opp før lørdagens VM-gull, kjente hun på nervene.

Et Snapchat-bilde av sønnen Marius fra samboer Fred Børre Lundberg, roet henne ned.

Marit Bjørgen forteller at hun begynte å gråte da hun fikk meldingen.

– Ja, jeg sendte en Snap til Fred hvor jeg laget en tegning av meg selv og sa at mamma er nervøs. Da fikk jeg et bilde av Marius hvor det stod «mamma, det her går bra, det!». Og da bare trillet tårene, sier gullvinneren til Aftenposten.

Fått med deg denne? Tårevåte Bjørgens beskjed til Johaug etter gullet

– Tårene begynner å trille

– Jeg kjente at jeg var nervøs i dag. Jeg var tent på oppgaven på en helt annen måte enn foran sprinten. Det er kanskje fordi jeg skjønte at det var muligheter i dag, sier Bjørgen.

Etter gull-løpet fikk Bjørgen et svært hjertelig møte med sønnen.

Det var tydelig at dette VM-gullet betydde mye for Bjørgen. I seiersintervjuet med NRK fikk en tårevåt Bjørgen spørsmål om sønnen Marius.

– 14 måneder siden Marius kom. Nå er du verdensmester igjen. Gratulerer, hvordan har du det? spurte NRK.

– Når du nevner Marius, begynner tårene å trille. Det er helt utrolig. Jeg er veldig glad og fornøyd med at det lyktes så godt, sa Bjørgen.

Super-rykk

Marit Bjørgen fosset inn til sitt 15. VM-gull etter et forrykende rykk under lørdagens 15 kilometer med skibytte.

36-åringen ble verdensmester samme sted som hun VM-debuterte for 16 år siden.

Med dette gullet gikk hun forbi den russiske langrennslegenden Jelena Välbe som tidenes mestvinnende langrennsløper i VM.

– Du har 15 VM-gull. Dette er ditt første som mamma. Hvordan vil du rangere dette mot de 14 første?

– Jeg synes det er vanskelig å rangere. Men dette er jo veldig spesielt. Det er spesielt å komme tilbake. Det har ikke vært det enkleste året. Men jeg har hatt en fantastisk mann. Hadde det ikke vært for Fred, hadde jeg ikke sittet her i dag. Vi har vært et godt team sammen, sier Bjørgen.

– Hvordan er følelsen du har nå, har det vært verdt det?

– Ja, som jeg har sagt: Jeg har vært kynisk. Skal jeg gjøre det her, så måtte jeg gjøre det 100 prosent. Det er ikke noen vits å gjøre det 80 prosent. Vi har vært veldig bestemt på at jeg måtte prioritere. Jeg har for eksempel ikke bodd sammen med Marius her. Jeg har vært hard på ting. Og det er fordi jeg skulle gjøre dette 100 prosent. Hvis ikke hadde det ikke vært noen vits å gjøre det.

– Har du vært i tvil mange ganger?

– Ja, jeg har vært i tvil, det har jeg. Kanskje mest i fjor vår og sommer, da jeg både hadde skader og var veldig sliten til tider. Det er det å være mor for første gang, det er jo også stort, og det er mange tanker som går gjennom hodet. Om man gjør det riktige overfor Marius også. Men så har bare ting gått seg mer og mer til. Det begynte å løsne. Vi fikk god rutine på ting.

– Hva tenker du om VM videre nå ?

– Jeg er i bra form. Så det er absolutt muligheter videre. Nå er det 10-kilometeren som blir det neste.

– Har du vurdert lagsprinten på noe tidspunkt ?

– Jeg sa fra meg den ganske tidlig. Lenge før VM.

– Frister det nå ?

– Nei. Når jeg har lagt en plan, så har jeg lagt en plan.

– Hvor høyde skuldre hadde du før VM ?

– Jeg vil ikke si at jeg hadde høye skuldre. Jeg fikk muligheten til å være hjemme og hadde tankene på noe helt annet, å være sammen med Marius. Det syntes jeg var veldig godt. Men i dag følte jeg meg nervøs. Jeg syntes ikke det var noe morsomt å spise frokost i dag.

– Det er sånn det har vært tidligere ?

– Ja, jeg skjønner dte ikke. Hvorfor har jeg ikke lagt opp? Hvorfor driver jeg med dette? Hehe.

– Men det er 14 år siden du gjorde det første gang, hva er det som fortsatt driver deg ?

– Det er sulten på det å kunne nå sine mål, jobbe målbevisst for å lykkes. Selv om det koster mye. Når man først har smakt på det, vil man ha mer. Når man har motivasjonen til å jobbe og legge ned det som kreves.

– Ser du alder som noen begrensning ?

– Nei, det er bare å se på (Ole Einar) Bjørndalen. Det som er tøffest, er det å ligge på et hotellrom. Det føles meningsløst. Det gjør det. I hvert fall når du har fått en liten en som ligger hjemme, sier Bjørgen.