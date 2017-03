Birken mister deltagere, mens Vasaloppet vokser: – I Norge tør man ikke komme uforberedt

Saken oppdateres.

– Vi skulle gjerne hatt 10.000-12.000 deltagere, men det er mye folk å ha 9000 deltagere også. Uansett blir det et stort skirenn og en folkefest over fjellet. Det betyr egentlig lite hvor mange som melder seg på, forteller Jo Gunnar Ellevold, daglig leder for arrangementet.

I 2014 ble det satt rekord med 17.000 påmeldte i løpet av to timer til hovedrennet lørdag. I fjor var det omtrent 10.000, mens det i år blir rundt 9000.

– I går kom det et par hundre påmeldinger. Vi ligger på et par hundre om dagen, og nærmer oss 8000 på meldinger, og vil lande et sted mellom 8500-9000, sier Ellevold.

– Hva tror du er årsaken til at så mange er borte?

– Det har vi ikke fasiten på, selv om vi skulle ønske. Jeg tror det er sammensatt. En ting er trender, men situasjonen i vinter med dårlig skiføre i Oslo, Akershus og Buskerud hvor mange av våre deltagere bor har nok mye å si også. Jeg er overbevist om at det kommer til å gå opp igjen.

Ifølge Østlendingen har omsetningen på alle Birken-arrangementene falt fra 93 millioner kroner i 2014 til 60 millioner kroner i 2016, og arrangementet har nedbemannet.

Vasaloppet-sjef: Går på kultur

I Sverige er Vasaloppet det største turrennet. De siste seks årene har over 60.000 meldt seg på.

– Det er en stor forskjell i Norge og Sverige. Her går det an å komme for turen uten å prestere. Det går på kultur. Jeg forstår med all respekt av man har en annen kultur i Norge, men man tør ikke å komme uforberedt der. Dere er mer sårbare. I Sverige kan man gå for moro skyld, sier Johan Eriksson, utviklingssjef for Vassaloppet.

Birken-sjefen sier det samme.

– I Sverige er det en litt annen holdning i befolkningen hvor man ikke er så opptatt av å være topptrent for å gå. Man tar det som en tur med det utstyret man har. Det synes vi er kjempebra sett i folkehelseperspektiv, forteller Ellevold.

Birken og Vasaloppet samarbeider og deler erfaringer. Vasaloppet frykter at utviklingen i Norge vil smitte over.

– Det kan hende Norge ligger foran oss og folk blir lei her også. Man ser det på svenske maraton. Det kan hende Norge bare ligger foran oss. En bransje kan være i ulike faser i Norge og Sverige.

Tror dårlig vinter påvirker

De aller fleste norske turrenn har en negativ utvikling, med unntak av Skarverennet.

– Det er jo andre renn som har hatt nedgang helt ned på 70 prosent. Alle turrenn har godt ned i Norge, og mange er blitt avlyst. Vi er det ett av får renn som kan skilte med natursnø hele veien, sier Birken-sjefen.

– Kan det ha noe med økonomi å gjøre eller er påmeldingsavgiften stabil?

– Det har jeg ikke tro på. Avgiften er stabil, det har kun vært konsumprisjusteringer, svarer Ellevold.

Også på Sørlandet, i Vestfold og Østfold har det vært begrensede muligheter for å gå på ski. Årets påmeldingsavgift er 1295 kroner, mens for senere påmelding er det 1500 kroner. I tillegg kommer transport og overnatting for mange.

To gode nyheter også

Gledelig for Birkebeinerrittet er det derimot at fredagens løp vokser.

– Det øker med mellom 20 og 30 prosent fra i fjor. Det er veldig bra, sier Ellevold.

Også værmeldingen ser strålende ut for helgen på Hedmarken. I 2014 ble rennet avlyst grunnet vind, uten at de påmeldte fikk penger refundert – noe som skapte reaksjoner.

Martin Johnsrud Sundby skal gå løpet, mens Petter Northug også er invitert. På start stiller alle de beste langløperne i verden, da lørdagens renn er med i Ski Classics-cupen. Det ventes også en kongelig duell mellom kronprins Haakon og den danske kronprinsen Fredrik.