Bjørgen: - Ville gjort det samme som Therese

Saken oppdateres.

ULLEVAAL: Klokken 11.01 tok skidronningen plass som vitne i Brann-losjen på Ullevaal stadion.

Hun pratet med Bendiksen første gang under OL i Sotsji i 2014. Og ble godt kjent med ham da han ble lege for kvinnelandslaget i mai samme år.

– Han er en lege med god erfaring og lang fartstid. Det første året brukte vi mye tid på å bli godt kjent. Vi fikk fort tillit til Fredrik. Min oppfatning var at han var en lege man kunne stole fullt og helt på. Han var bunnsolid i alt han gjorde, han hadde en lang CV, og god og lang erfaring. Han er den legen med mest erfaring og kunnskap som jeg har hatt, fortalte Bjørgen.

Har kjent Johaug siden 2007

Therese Johaugs advokat, Christian Hjort, spurte Bjørgen om lagvenninnens holdninger til doping.

– Jeg har kjent Therese siden 2007. Hun ble en god lagvenninne og venninne. Therese har vært en jente med gode holdninger og verdier – målbevisst, strukturert og ryddig. Mit inntrykk var at hun var veldig nøye med tanke på antidopingarbeidet. Hun har alltid vært nøye på hvilke medisiner hun har tatt.

Advokat Hjort spurte om hun kjente til «Ren Utøver»-prosjektet.

– Ja. Jeg mener at jeg tok den gamle modulen av det. Men jeg er usikker på om det ble registrert. Jeg tok ikke den nye modellen før 18. oktober 2016.

– Dersom Bendiksen hadde gitt deg en krem for en leppeskade og forsikret deg om at den var ren. Ville du gjort ytterligere undersøkelser selv, spurte Hjort.

– Nei, det hadde jeg ikke, svarte Bjørgen.

– Jeg ville gjort det samme som Therese i den situasjonen. Fredrik var en lege med lang fartstid og jeg har alltid spurt landslagslegen og stolt på han. Jeg hadde stolt mer på å spørre Fredrik enn å undersøke selv. Det svaret Fredrik hadde gitt meg ville gitt mer trygghet enn om jeg skulle gjøre det selv.

Ville spurt legen i dag

Hjort spurte om hun husket noe fra e-posten fra Skiforbundet om markedsdagene i 2015, hvor de også ble oppfordret til å ta opplæringsprogrammet Ren Utøver.

Bjørgen svarte at hun husket at det var en fra Antidoping Norge der og snakket, men at det ble veldig travelt for de mest profilerte utøverne.

– Hvis du neste uke hadde fått en medisin av en lege, spurte dommer Ivar Sølberg.

– Da hadde jeg spurt legen på samme måte, men i lys av denne saken er det nye rutiner er det fra NSF å sjekke selv. Uansett hadde det vært en trygghet å spørre landslagslegen.

– I dag er det spesifisert at man skal gjøre egne undersøkelser?

– Vi har endret utøveravtalen som vi fikk på nyåret. Der det sto at en har et eget ansvar for hva vi putter oss i.