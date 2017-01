Bjørgen: – Like viktig å vinne nå som før jeg ble mamma

Saken oppdateres.

FALUN: Søndag ettermiddag vant hun 15-kilometeren i Falun foran Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng.

– Planen var å skape høy fart fra start slik at feltet skulle sprekke opp. Det gjorde det og da handlet det om oss tre. Jeg er veldig godt fornøyd med avslutningen min, for jeg gikk mot to sterke spurtere.

– Betyr det like mye å vinne nå som før du ble mamma ?

– Ja, det gjør det, sier Bjørgen til Adresseavisen.

Alene i Davos

Nå skal hun gå en eller to distanser i NM før hun søndag tar med seg samboer Fred Børre Lundberg og sønnen Marius til Davos i Sveits for å lade opp til VM. Der blir hun alene fra det norske laget. De øvrige løperne på kvinnelaget planlegger å samles på Sjusjøen i ukene før VM.

Snømangel i Seiser Alm gjør at det norske laget ikke ønsker å forberede seg til VM der.

– Jeg hadde i utgangspunktet sett for meg å være sammen med resten av jentene, men mange følte at det ble for lav høyde i Davos. Det skal bli godt å koble av sammen med Fred og Marius. Jeg vil jo ha dem rundt meg også, det er like viktig, sier Bjørgen.

– Verdt å reise bort

Hun var glad etter gårsdagens kraftanstrengelse på det tunge føret i Falun.

– Det kjennes bra. Når man skal reise bort fra Marius så er det godt at man vinner. Da er det verdt å reise i hvert fall, sier hun med et smil.

Etter løpet ble hun spurt av en svensk journalist hvordan formen er på en skala fra null til ti. Bjørgen mener den er på mellom åtte og ni.

– Jeg må si meg veldig fornøyd med det ut fra slik ting så ut i sommer.

Bjørgen hadde skadeproblemer i flere måneder på våren og sommeren. Nå er hun frisk, rask og klar for å jakte medaljer i VM.