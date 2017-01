Bjørgen blir vitne i Johaug-saken, men sier nei til pressen før VM

Saken oppdateres.

Samtidig er det klart at hun er innkalt som vitne i Johaug-saken, og må sette av tid til det i rettssaken som starter 25. januar og skal vare i tre dager.

Trønderen er én av fire vitner som må svare på spørsmål.

– Marit Bjørgen vil bli bedt om å forklare seg om Bendiksen, hans rolle og posisjon for laget. Og i tillegg generelt om Therese Johaug, sier advokat Christian Hjort til NRK .

Lege Fredrik Bendiksen, dopingkontrollør Wenche Kristiansen og professor Jo Klaveness er også innkalt som vitner.

Vil ta en snakkepause

Bjørgen har ellers gitt beskjed om at hun ikke stiller seg til rådighet for pressen før VM i Lahti. Det er uvanlig for langrennsdronningen, som i forkant av OL og siste VM på ski lot pressen få tilgang til tanker og meninger.

– Hun gjør det fordi hun ønsker å ha fokus på det å gå fort på ski og forberede seg til konkurranser, sier pressetalskvinne Gro Eide, som kom hjem til Trondheim fra Tour de ski mandag kveld.

Bjørgen valgte å stå over denne touren, for å forberede seg til mesterskapet i Lahti, som starter 22. februar og varer til 5. mars.

Liker det han hører

– Det er et bra tegn at hun vil ha fokus på det som er viktigst, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

Han opplyser at Bjørgen vil være til stede på verdenscup i Ulricehamn nordøst for Borås i Sverige og deretter NM på Lygna. Pressen kan treffe henne på de stedene.

I Sverige neste helg er det 10 km og stafett som gjelder.

Må prioritere knallhardt

Sportssjefen Vidar Løfshus har heller ingen problemer med å forstå avgjørelsen til veteranen.

– Det er ganske enkelt. Hun er i en litt annen situasjon nå enn tidligere mesterskap. Marit må bruke tiden på trening og lille Marius. Det er en vanskelig kombinasjon. Det er ikke mulig å dytte inn så mye annet.

Løfshus legger til at han selv er familiefar til to små barn og vet hvor mye det krever.

– Man må prioritere knallhardt.

Umettelig Bjørgen

Bjørgen gleder seg stort til mesterskapet i Finland og vil gjerne gå alle seks øvelser, opplyser Løfshus.

– Men det blir uaktuelt. Hun har noen favorittøvelser hun ønsker å gå, men må kjenne på dette etter hvert som VM skrider frem.

– Er sprint nærmest til å velges bort?

– Der er hun tittelforsvarer. Jeg vil si at det nærmeste å velge bort er teamsprint.

Bjørgen skal gå et par løp under NM som starter torsdag 2. februar og varer til søndag den 5. Deretter drar landslagsløperne til høydesamling, minus dem som ikke vil prioritere trening i tynnluften. Martin Johnsrud Sundby opplyser at han hører til dem.

Bjørgen har fått trene i ro og mak rundt jule- nyttårshelgen og starten på det nye året. Nå har hun fått hjem landslagsvenninnene fra Tour de ski, og får dermed noen økter sammen med dem.

