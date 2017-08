Bjørgen kalte det latterlig. Allerede tirsdag kan isoleringen av Johaug være over

Under en middag konfronterte Brende sin russiske kollega Lavrov: - Det er rett og slett ikke troverdig at dere er bekymret

Saken oppdateres.

Tirsdag får Therese Johaug den viktige beskjeden. Dersom utestengelsen på 13 måneder forlenges, risikerer skistjernen å gå glipp av OL.

Landslagssjef Vidar Løfshus er imidlertid positivt innstilt. Han håper å få Therese Johaug tilbake på landslagssamling i nærmeste fremtid.

To måneder før dopingutestengelser opphører, kan nemlig utøvere begynne med organisering trening igjen.

– Det betyr at hvis dommen på 13 måneder blir stående, er hun klar til renn fra 18. november. Dermed kan hun kan trene med landslaget to måneder tidligere, fra 18. september. Men dersom dommen kuttes ned til 12 måneder, er det datoene 18. oktober og 18. august som gjelder. Da er hun raskt tilbake igjen, sier Løfshus.

– Hva tror du om CAS-dommen?

– Det er vanskelig å si, men jeg er optimist. Jeg må bare være det, i motsetning til flere som tror at dommen vil trekke lenger ut. Jeg håper at hun får en kortere straff. Stoffet i kremen var ikke prestasjonsfremmende. Påtalemyndigheten i Norge fikk jo skryt fra CAS for den jobben som var gjort. Hvis CAS synes det, er det perfekt, sier Løfshus.

Optimistisk Løfshus

Dersom CAS skulle redusere Johaugs dom til 12 måneder, tilsier altså reglene at Johaug kan trene med landslaget allerede tirsdag.

I september reiser landslagssjef Løfshus for å møte landslagsutøverne i Livigno. Utøverne reiser til høydeoppholdet 23. september.

– Jeg håper at Therese er med allerede da. Hvis det blir redusert straff til ett års utestengelse, litt mindre enn den første dommen, kommer hun rett inn i gjengen igjen, sier Løfshus.

Johaug vil imidlertid måtte vente to måneder med å konkurrere. Det vil heller ikke være et stort problem, all den tid verdenscupsesongen starter 24.11 i Ruka, Finland.

Bjørgen: – Tullete

Uansett finnes muligheten der for at Johaug snart kan være tilbake på landslagssamling. Johaugs lagvenninner har flere ganger gitt uttrykk for at de savner sin utestengte lagvenninne.

– Det er tullete at hun ikke kan være her når vi er her. At hun ikke kan trene sammen med oss. Jeg savner henne fælt. Vi har ligget på rom sammen hvert eneste år her på Sognefjellet, og det er rart at hun ikke er her, sa for eksempel Marit Bjørgen til Adresseavisen under en landslagssamling i juni.