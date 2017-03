Bjørgen om Johaug-anken: - Overraskende

Saken oppdateres.

DRAMMEN: – Jeg har bare pratet med henne så vidt. Hun er jo ute på reise, sier Marit Bjørgen til pressen etter sprinten i Drammen.

Tirsdag kom avgjørelsen fra FIS om å anke dommen om 13 måneders utestengelse for Therese Johaug, etter at hun i fjor testet positivt på stoffet Clostebol.

– Må respektere

«FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken. Dette til tross for at medisinen var ukjent for henne og ble kjøpt i et fremmed land.» skriver FIS i sin begrunnelse for å anke.

Både Johaugs advokat og manager fortalte til Aftenposten tirsdag at de er skuffet over avgjørelsen. Marit Bjørgen reagerer slik:

– Jeg må si jeg er overrasket. Men FIS hadde muligheten til å anke, så det må vi bare respektere, sier Bjørgen, som ble slått utt i kvartfonalen i Drammen-sprinten.

– Har fått kjørt seg nok

Ingvild Flugstad Østberg, sier hun får «veldig vondt av Therese».

– Jeg synes hun har fått kjørt seg hardt nok som hun har. Nå må hun gjennom enda mer venting og usikkerhet. Det synes jeg er veldig synd, sa Østberg etter å ha blitt slått ut i semifinalen i den klassiske verdenscupsprinten i Drammen.

– Det har vært mye snakk om dette kom av politiske årsaker eller ikke. Det er synd om hun er blitt utsatt for det. Vi kan bare ta det som det er og støtte henne gjennom det så godt vi kan, sa Østberg.

– Kjent at jeg har vært sliten

For Bjørgens del sa det stopp i kvartfinalen under sprinten i Drammen onsdag. Hun beskriver det som knallhardt å gå, og sier hun har følt seg utladet etter VM-sukessen.

– Jeg har ikke gjort så mye siden jeg kom hjem, men jeg har ruslet noen turer på ski. Jeg har kjent at kroppen har vært sliten. Det er artig å gå i Drammen, men det er ikke bestandig kroppen vil. Det var tøft i dag, sier Bjørgen.

Til helga venter nye renn i Holmenkollen. Der gleder Marit Bjørgen seg til å gå:

– Jeg gleder meg veldig til å gå tremila. Det har vært deilig å være hjemme og hvile noen dager, sier hun.

Stina Nilsson vant sprinten i Drammen for kvinnene, mens Eirik Brandsdal tok seieren hjem for herrene.

Verdenscupen fortsetter i Holmenkollen med femmil lørdag og tremil søndag, før den avsluttes i canadiske Quebec neste helg.