Bjørgen slo Weng i spurten igjen – vant minitouren i Canada

Heidi Weng startet omtrent likt før den siste og avgjørende etappen av minitouren i Canada.

Den norske duoen lå samlet nærmest fra start til slutt, men noen hundre meter før mål begynte Heidi Weng sluttspurten. Hun satset alt på å komme først inn i den siste bakken før oppløpet, men Marit Bjørgen hadde mer krefter på lager.

Resultater 10 km jaktstart Quebec 1. Marit Bjørgen 22:36.1 2. Heidi Weng +1,2 3. Stina Nilsson 1:00.0 4. Ingemarsdotter 1:01.9 5. Parmakoski 1:05.6 6. Ingvild Flugstad Østberg 1:06.8

– Gøy å slå ungjentene

Bjørgen svarte på Wengs forsøk, og inn i den siste bakken kom Bjørgen seg inn foran Weng og fikk en liten luke ned. Den luka beholdt hun helt til over målstreken. Dermed var seieren i minitouren sikret.

– Utrolig artig. Det har vært en fantastisk sesong etter jul, og jeg har vunnet alle distanserennene jeg har stilt opp i. Jeg begynner jo å bli en voksen dame, så det er gøy at jeg fortsatt holder ungjentene bak meg. Det er viktig for selvtilliten at jeg slår ungjentene på ny på vei inn i en OL-sesong, sier Marit Bjørgen til NRK.

Weng litt irritert på seg selv

Etter målgang var Heidi Weng litt irritert på seg selv. Hun mener hun valgte feil taktikk i avslutningen av løpet.

– Jeg synes Marit så litt sliten ut, så jeg tenkte at jeg skulle angripe i bakken, men nå angrer jeg litt. Jeg vet at jeg er god i spurten. Hvis jeg hadde ventet, tror jeg at jeg kunne tatt henne, sier Heidi Weng til NRK.

Bjørgen er ubeseiret i distanserenn i verdenscupen i langrenn etter jul, men hun vant ikke verdenscupen sammenlagt. Det gjorde Heidi Weng.

Marit Bjørgen: Navn: Marit Bjørgen Født: 21. mars 1980 (36 år) Idrettsgren: Langrenn Klubb: Rognes Medaljer, VM: 18 gull, 5 sølv, 3 bronse OL: 6 gull, 3 sølv, 1 bronse NM: 19 gull, 8 sølv, 6 bronse Verdenscupen: 110 individuelle seirer, fire sammenlagtseirer (2004/05, 2005/06, 2011/12 og 2014/15). Aktuell: Vant søndag jaktstart over 10 km fri teknikk i Quebec.

– Det er veldig artig. I år har jeg bevist at jeg kan gå fort i sprint, og det blir viktig i årene fremover, sier Weng.

Weng er den sjette norske kvinne til å vinne verdenscupen i langrenn sammenlagt. Norske utøvere har vunnet de fire siste årene. Sist gang det skjedde var i perioden 1989-1992 med en løper fra Sovjetunionen som vinner.