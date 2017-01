Bjørgen splittes fra resten av laget før VM

Saken oppdateres.

FALUN: Snømangel i Seiser Alm, langrennsparadiset som den norske troppen i en årrekke har brukt i forberedelsene til internasjonale mesterskap, fører til endringer i planene.

Alene med familien

Mens store deler av den norske troppen dropper høydeopphold før VM og i stedet forbereder seg til mesterskapet på Sjusjøen, har Marit Bjørgen valgt seg Davos i Sveits. Dit drar hun kun sammen med samboer Fred Børre Lundberg og sønnen Marius.

I Seiser Alm er det bare noen få kilometer med skiløyper. Det svenske laget velger likevel å holde fast på tradisjonen om å dra dit før VM. Bjørgen vurderte det samme.

– Jeg har vært inne på tanken, men jeg synes det er for lite løyper, sier hun til Adresseavisen.

Dropper høydeopphold

Også flere herreløpere kommer til å holde seg i Norge før mesterskapet. For de mannlige løperne som ønsker å dra på høydeopphold går turen sannsynligvis til Engadin-området ved St. Moritz i Sveits.

Bjørgen ble slått ut i semifinalen på sprinten i Falun. Stina Nilsson vant foran Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng.

– Jeg sliter med å komme godt nok ut fra heatene. Jeg blir for dårlig der og da blir det en kamp om å finne en åpning og posisjoner. Der er jeg ikke god nok, oppsummerer hun.

Tolv dager i Sveits

Hadde det ikke vært for friplassen hun har på grunn av VM-gullet i Falun for to år siden, er det godt mulig Bjørgen hadde stått over sprinten i Lahti.

– Men jeg har jo blitt verdensmester på sprint flere ganger, så alt kan jo snu.

Bjørgen drar til Davos når NM er ferdig i neste uke. Hun blir i den sveitsiske byen i tolv dager før hun reiser til verdenscupen i Otepää i Estland helga før VM starter.

– Jeg synes det er godt å komme seg bort, få koble helt av og oppholde meg i fine omgivelser. Det har vært suksessoppskriften min foran mesterskap også tidligere, sier Bjørgen.