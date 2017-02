Ble ertet av Northug sist - nå bare ler Halfvarsson av en mulig ny stafettduell

Saken oppdateres.

Onsdag starter ski-VM i Lahti. Mange skifans gleder seg nok aller mest til herrestafetten, som skal gås fredag 3. mars.

På den øvelsen har Petter Northug gitt det norske folk flere store opplevelser siden han fikk mesterskapsdebuten på ankeretappen i Sapporo-VM i 2007.

I Falun-VM i 2015 holdt Northug tradisjonen ved like, da han spurtet ned svenskenes ankermann Calle Halfvarsson på oppløpet.

Etter å ha avgjort den stafetten, ertet Northug svensken. VM-kongen uttalte at Halfvarsson «dreit seg ut».

I Lahti kunne mye vært duket for et durabelig revansjeoppgjør. I skrivende stund tyder imidlertid det meste på at det blir Finn Hågen Krogh, og ikke Northug, som blir Norges ankermann. Grunnen er Northugs dårlige form denne sesongen, samt at Krogh har imponert som ankermann i verdenscupstafettene.

– Møter mye heller Petter

I et intervju med Aftonbladet ler Halfvarsson når temaet om en mulig revansjespurt mot Northug kommer opp. Svensken synes, ifølge avisen, at det er synd at om han ikke før møte Northug på stafetten.

– Sånn som det er nå, så møter jeg mye heller Petter, sier Halfvarsson til avisen.

I verdenscupen i Ulricehamn i januar spurtet Krogh fra Halfvarsson på herrestaffeten. Halfvarsson har likevel tro på at han til og med kan slå Krogh på en sisteetappe i VM.

– Det gjelder at alt det tekniske sitter, og at jeg har formen og gode ski. Da kan jeg slå Krogh i en spurt, sier Halfvarsson.

Planlegger stafetten uten Northug

Allerede i januar skrev Adresseavisen at Norge planlegger VM-stafetten uten Northug.

– Akkurat nå tror jeg heller at jeg ville møtt Petter på et oppløp enn Finn Hågen, uttalte landslagstrener Tor Arne Hetland til Aftenposten etter stafetten i Ulricehamn.

Krogh har imidlertid flere ganger understreket at han ikke har fått noe lovnader om å få gå sisteetappen.

– Vi har mange kort vi kan spille på. Som Northug, hvis han er tilbake, og Sundby kan også gå sisteetappe. Vi må se hvem som er i form, sa Krogh i Ulricehamn.