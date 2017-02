Boblebad med denne jenta snudde Northugs humør

Saken oppdateres.

LYGNA: Etter å ha vært totalt knust da han gikk ut fra stadion etter sprinten fredag, var mellomste bror Northug tilbake på startstreken under lørdagens skiathlon.

Northug vurderte å legge opp etter at han falt fra finaleplass på NM-sprinten, hvor han hadde vist gode takter i både prolog og kvartfinalen.

Langt bak på skiathlon

Strindheim-løperen, som i år er en del av storebror Petters private team, gikk inn til 58. plass på lørdagens skiathlon. Han var seks minutter og 44 sekunder bak vinner Martin Johnsrud Sundby i mål.

Niklas Dyrhaug overbeviste med sølvmedalje. Didrik Tønseth ble nummer tre. Petter Northug gikk inn til 23. plass.

Tomas Northug forklarer at han stilte til start for å få puste litt. Tremil er definitivt ikke hans favorittøvelse. Overfor Adresseavisen avslører han hva det var som snudde humøret hans i løpet av fredagskvelden.

– Markedsavdelinga i Coop har ei halvfin dame som tok meg med i bassenget. Det hjalp jo på litt, smiler han.

Måtte finne på noe gøy

Kvinnen som endret Northugs holdning til karrierefremtiden, var Malene Rydjord Ausland. Lørdag var hun på plass på NM-arenaen på Lygna for å heie frem Northug-brødrene.

– Han var skuffet og da er det viktig å finne på noe gøy. Da ble det bading, sier hun til Adresseavisen.

– Vi satte på after ski-musikk i bilen. Da blir humøret på topp. Jeg tror han får tilbake motivasjonen. Kroppen er der den skal være og da var det bare kjedelig at han falt i går. Han kom fort over det, beroliger Rydjord Ausland.

Vil bli med Petter til Alpene

Nå ser Tomas Northug fremover og har ingen plan om å legge skiene på hylla.

Neste mål er å kvalifisere seg for sprinten i Drammen etter VM. Før det åpner han for å bli med storebror Petter til Alpene for å hjelpe ham med VM-oppladningen. For to år siden var begge brødrene i VM-finalen på sprint i Falun.

– Vi har snakket om det, sier Petter Northug om treningsoppholdet før VM.

– Tomas viste fredag at han er en av de beste sprinterne vi har i landet. Han er kanskje enda råere i klassisk diagonal, der det kanskje blir avgjort på lagsprinten i Lahti. Ved å ha med Tomas på trening vil jeg få bekreftelse på en del økter om jeg er kapabel til å henge med de beste i diagonal, sier han.

Petter Northug viser fremgang, selv om det fortsatt er langt frem til internasjonalt toppnivå. Ut fra det han sier om brorens hjelp i VM-oppkjøringen håper han å gå seg inn på det norske laget på lagsprinten i VM.

Foreløpig er Petter Northug kun klar på sprint og femmil, hvor han har friplass som tittelforsvarer.